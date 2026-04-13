"Эйфория" 3 сезон объяснил судьбу Феза и почтил умерших актеров

На HBO состоялась премьера долгожданного третьего сезона сериала «Эйфория». С момента выхода второго сезона прошло 4 года. За это время многое произошло. Актеры, а вместе с ними и персонажи, повзрослели. Но, к сожалению, не обошлось без потерь.





Внимание, далее возможны сюжетные спойлеры.

Премьера третьего сезона сериала «Эйфория» завершилась эмоциональным моментом, который сразу привлек внимание зрителей. Первый эпизод заканчивается черным экраном с надписью «In Memoriam» («В память»), где вспомнили трех ключевых участников проекта: Ангуса Клауда, Эрика Дейна и исполнительного продюсера Кевина Турена. Все они не дожили до премьеры нового сезона.

Актер-дебютант Ангус Клауд сразу же привлек внимание, когда сериал «Эйфория» вышел на HBO в 2019 году. Он сыграл Фезко — дилера с непростой жизнью, который оставался искренним другом для Ру и Лекси. Во втором сезоне его персонаж еще больше раскрылся. В конце второго сезона Фез попадает в кульминационную перестрелку, когда на его дом делает облаву спецназ, что создает один из самых больших клифгенгеров финала сезона 2022 года. Но 31 июля 2023 года, когда «Эйфория» была на перерыве, 25-летний Ангус Клауд умер от передозировки наркотиков. Создатель сериала Сэм Левинсон тогда сказал:





«Не было никого похожего на Ангуса. Он был слишком особенным, слишком талантливым и слишком молодым, чтобы уйти так рано… Покойся с миром и пусть Бог благословит его семью».

Эрик Дейн, который играл Кэла — сложного и противоречивого отца Нэйта, умер 19 февраля 2026 года от БАС (боковой амиотрофический склероз —заболевание нервной системы, которое поражает двигательные нейроны, и мозг постепенно теряет способность управлять мышцами). Он публично сообщил о диагнозе в 2025 году. Актер успел завершить работу над третьим сезоном сериала. Создатель сериала Сэм Левинсон заявил следующее:

«Я разбит потерей нашего дорогого друга Эрика. Работать с ним было честью. Быть его другом — подарком».

Кевин Турен был давним партнером Левинсона. Вместе они создали Little Lamb Productions в 2018 году и работали над проектами, включая «Кумир» и фильмы «Нация убийц» и «Малкольм и Мари». Турен умер 12 ноября 2023 года из-за сердечного приступа за рулем.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Сюжетно третий сезон возвращается после более чем четырехлетней паузы. События происходят через пять лет после предыдущих — герои уже вступают во взрослую жизнь. Несмотря на смерть Ангуса Клауда, его персонаж Фез остается в истории. В премьерном эпизоде Ру советует Лекси позвонить ему, а затем объясняет, что он «в тюрьме на 30 лет».

Левинсон объяснил свое решение «сохранить» Феза следующим образом:

«Было много сцен, где герои говорят с ним по телефону. Я подумал: если я не смог сохранить его живым в реальной жизни, то, возможно, смогу сделать это в сериале».

Он добавил, что Клауду понравилась бы эта сюжетная линия. По его словам, третий сезон во многом посвящен именно памяти Клауда и теме ценности жизни.

Сериал также затрагивает проблему фентанила, показывая его опасность в сюжете. Это еще один способ подчеркнуть реальные риски, которые стоят за историями героев.

Источник: variety 1, 2