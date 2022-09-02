TrendForce прогнозирует дальнейшее удешевление памяти NAND и DDR5 SDRAM из-за избытка производства и снижения спроса

Аналитики из TrendForce называют падение на рынке флэш-памяти NAND сейсмическим шоком. Производители накопили значительный запас чипов, который не удалось реализовать из-за резкого падения спроса.

Агентство оценивает дальнейшее падение цен на NAND в 30-35% в течении третьего квартала 2022 года, то прямо отразится на снижении стоимости SSD для потребителя. До конца года этот тренд продолжится.

Контрактные цены на память DDR5 только в июле упали на 20% и, как ожидается, продолжат снижаться до конца этого года. Темп снижения обогнал даже падение стоимости DDR4, составившее 10-15%. Эта тенденция также сохранится до конца года и далее.

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Полупроводниковая отрасль традиционно испытывает циклы бума и спада. Производители наращивают производство во избежании дефицита, однако в этот раз спрос был переоценен. К этому привела совокупность факторов – последствия пандемии, война в Украине, резкий скачок цен на энергоносители и инфляция. Последняя, помимо недополучения прибыли ведет и к росту расходов, «съедая» полученное ранее.

Частично снижение цены компенсирует возможность для конечного потребителя нарастить объемы памяти в своих устройствах сверх планируемого ранее. Однако фактор инфляции снижает и эту возможность.

В Украине любое мировое падение цен будет перекрыто прогнозируемой значительной инфляцией. Также в ближайшие месяцы ожидается рост цен на электронику и другие импортируемые товары.

Источники: Tom`s HARDWARE, DigiTimes Asia