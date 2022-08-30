AMD анонсировала EXPO — аналог Intel XMP для разгона памяти DDR5 в один клик (на системах с Ryzen 7000)

Расширенные профили разгона AMD EXPO – технология, похожая на Intel XMP. Включение EXPO позволит разогнать DDR5 одним щелчком мыши в сборках AM5 с процессорами Ryzen 7000.

Геймеры, использующие эту технологию, смогут рассчитывать на повышение производительности на 11% при разрешении 1080p и снижение латентности примерно на 63 наносекунды.

AMD сделает стандарт EXPO бесплатным, что ускорит его внедрение и снизит стоимость ПК. Компания анонсировала 15 партнерских комплектов DDR5, обеспечивающих скорость до 6400 МТ/с. Среди них наборы памяти ADATA, Corsair, Geil, G.Skill и Kingston.

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Производители памяти вскоре объявят о первых комплектах памяти с профилями EXPO. Их цена может существенно повлиять на стоимость платформы AMD AM5. Процессоры Ryzen 7000 и материнские платы с поддержкой сокета AM5 будут доступны с 27 сентября.

Источник: Videocardz