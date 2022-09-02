Доллар по 50 гривен — прогноз Кабмина на 2023 год

В конце 2023 года курс доллара достигнет 50 гривен, а индекс потребительских цен составит 30,6% — такие показатели заложены в макроэкономическом прогнозе Министерства экономики, сообщили источники в Кабмине.

В первую очередь, следует уточнить, что макропрогноз Минэкономики служит исключительно для расчета будущих доходов и расходов в бюджете на следующий год — согласно Бюджетному кодексу, текст бюджета правительство должно внести в парламент не позднее 15 сентября. В то же время, макропрогнозы Кабмина сбываются крайне редко.

Согласно макроэкономическому прогнозу, в начале 2023 года курс гривны по отношению к доллару США повысится до 42 грн за доллар, а в конце года гривна девальвирует еще сильнее — до 50 гривен за доллар. В то же время, ВВП Украины по итогам 2022 года сократится на 33,2%, а в следующем году должен вырасти на 4,6%.

Также в правительстве ожидают дальнейший рост цен в следующем году. Так, заложенная в макропрогнозе инфляция по итогам 2023 года – 30,6% (по состоянию на июнь она составляла 22,2%). Уровень безработицы, по расчетам Минэкономики, должен составить 28,2%, а средняя зарплата — 18 508 грн.

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Как бы там ни было, не нужно быть гением аналитики или крупным финансовым экспертом, чтобы спрогнозировать дальнейший рост цен и девальвацию национальной валюты, которая, кстати, сегодня празднует свое 26-летие, в текущих условиях полномасштабной войны. И, конечно, все это соответствующим образом скажется на ценах потребительской электроники. Несколько дней назад совладелец АЛЛО поделился своей оценкой, в которой спрогнозировал дальнейшее удорожание электроники еще на 45-60% в течение следующих 4-5 месяцев.