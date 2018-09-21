Три новые станции метро в Днепре спроектирует известное архитектурное бюро Захи Хадид

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Сегодня, 21 сентября 2018 года, мэр Днепра Борис Филатов подписал с известным во всем мире британским бюро Zaha Hadid Architects договор о назначении архитектора, связанного со строительством метро. В результате сотрудничества в городе должны появиться станции «Центральная», «Театральная» и «Музейная».

«Сегодня мы подписали с британским бюро «Zaha Hadid Architects” контракт на проектирование станций в днепровском метрополитене. Никто не верил, а мы сделали. Теперь жду тонны грязи и пожеланий, «а лучше бы вместо архитекторов английских за большие деньги мэр покрасил нам подъезд». Но я знаю точно, что после того как меня не будет, в моем Городе останется метро имени Захи Хадид…» — написал у себя в facebook Борис Филатов.

Сейчас линия метро в Днепре состоит из шести станций и является кратчайшим подземным маршрутом в Европе. После строительства новых станций общая длина линии вырастет до 11,1 км. Строительство трех новых станций метро в Днепре начали в прошлом году.

Метро строят по новому австрийскому методу, который позволит закончить строительные работы в полтора раза быстрее, чем по другим методикам. Исполнитель проекта — турецкая компания Limak, субподрядчик — ОАО «Киевметрострой», консультант — французская фирма Egis. Строительство новых станций метро планируют завершить до 2022 года.

Станция ​​метро в Эр-Рияде от Zaha Hadid Architects

Напомним, что Заха Хадид — британский архитектор иракского происхождения, одна из самых известных архитекторов мира. Ее проектам свойственна узнаваемая плавная футуристическая геометрия. Архитектор умерла в 2016 году, однако бюро Zaha Hadid Architects продолжает работать в стиле основательницы.

В прошлом году Zaha Hadid Architects построили станцию ​​метро в Эр-Рияде. Внешне станция напоминает круизный лайнер и является крупным транспортным хабом, соединяющей три ветви метрополитена и монорельс. Станция площадью 45 тыс. квадратных метров имеет шесть платформ, четыре уровня и два этажа паркинга.

Источник: Хмарочос