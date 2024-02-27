Цена Bitcoin превысила $57 тыс., достигнув 2-летнего максимума

Цена криптовалюты биткойн достигла двухлетнего максимума, превысив $57 тыс. на торгах в Азии во вторник. Это стало следствием признаков интенсивных институциональных покупок. В то же время цена криптовалюты Ether превысила $3200 впервые за 2 года.

Стоимость Bitcoin выросла более чем на 10% за две сессии. Этому поспособствовало раскрытие информации о том, что компания по разработке программного обеспечения и по совместительству криптоинвестор MicroStrategy недавно приобрела около 3000 биткойнов на сумму $155 млн.

Крупнейшая по рыночной стоимости криптовалюта недавно получила поддержку благодаря одобрению в США биржевых фондов (ETF), владеющих биткойнами. В понедельник объемы торгов в нескольких фондах резко выросли, а компании, связанные с криптовалютами, также выросли, в отличие от более нервозных рынков.

На момент подготовки материала цена Bitcoin несколько снизилась и составляет около $56 тыс.

Источник: reuters

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