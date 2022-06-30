Цена Bitcoin упала до $19 тыс. и тянет за собой весь рынок криптовалют

Стоимость Bitcoin опустилась ниже $20 тыс. В среду цена криптовалюты ненадолго снизилась ниже этого уровня, после чего снова торговалась выше $20 тыс. Но уже в четверг цена Bitcoin упала почти на 5% – с $20391,81 до примерно $19 тыс. Минимальное значение за этот день составляло $18914,27.

Биткойн торговался в узком диапазоне в течение последних двух недель, не в силах подняться намного выше $22 тыс. А теперь он вышел за пределы этого коридора, пробив нижнюю его границу.

Bitcoin оказывает негативное влияние на весь рынок криптовалют, которые также стремительно теряют в стоимости. Например, Ethereum за день подешевела на 8,6%, XRP – на 5,28%, Solana – на 9,33%.

Как отмечают аналитики, на рынке сложилась ситуация, которая ведёт к снижению стоимости Bitcoin. Причиной тому являются надвигающаяся рецессия и растущий уровень инфляции. В нынешней ситуации центральные банки стремятся к дальнейшему повышению ставок. Во вторник фондовые рынки США упали, а фьючерсы в среду оставались под давлением. Биткойн тесно связан с движениями на фондовых рынках США и имеет тенденцию следовать за ними всё ниже или выше.

В июле ожидается очередное повышение ставки Федеральной резервной системой США, что «отягощает все рискованные активы», говорят эксперты. По их прогнозам, в ближайшем будущем биткойн, вероятно, будет торговаться между $17 тыс. и $22 тыс. Большинство отскоков в последние несколько недель классифицируются как отскоки медвежьего рынка с целью дальнейшего понижения позиций.

Негативные тенденции также наблюдаются и на рынке NFT. На протяжении нескольких недель здесь фиксируется падения объёмов продаж и падение цен на популярные NFT. На крупнейшем в мире рынке NFT, OpenSea, объём продаж упал на 75% по сравнению с маем и, похоже, достигнет самого низкого уровня с июля 2021 года.

Источник: cnbc, coindesk, bloomberg