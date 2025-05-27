Новости WTF 27.05.2025 в 10:40 comment views icon

ЦРУ использовало фан-сайт «Звездных войн» для тайной связи со шпионами

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Сайт под названием StarWarsWeb.net выглядел идентично любой фан-странице «Звездных войн» эпохи 2010 года, с одним единственным исключением — он имел скрытую систему входа, которая при вводе правильного пароля в строку поиска, разблокировала пользователям доступ к линии связи с кураторами ЦРУ.

Детали этой истории расписал сайт 404media со ссылкой на независимого исследователя Сиро Сантилли, который начал свое расследование еще в 2022 году, когда агентство Reuters опубликовало статью «Одноразовые американские шпионы» с упоминанием нескольких подозрительных доменов для общения, и в конце концов обнаружил сотни подобных сайтов, которые маскировались под сообщества экстремальных видов спорта, музыкальных фанатов, или как вышеупомянутый StarWarsWeb.net — под фанатский портал «Звездных войн» (куда сейчас ведет ссылка сами можете увидеть).

ЦРУ створило фейковий фан-сайт «Зоряних війн» для таємного зв'язку зі шпигунами, — 404media
Скриншот: Сиро Сантилло

Подсказки к расследованию Сантилли нашел просто из статьи Reuters, где файлы скриншотов, включенных в материал, в некоторых случаях содержали URL-адреса самих сайтов ЦРУ. Далее исследователь отыскал сайты на Wayback Machine (интернет-сервис, позволяющий просматривать заархивированные версии веб-сайтов в прошлом), а также нашел связанные домены через ViewDNS.info (сервис, предоставляющий инструменты для анализа доменов и IP-адресов).

Сантилли создал видео, где подробно описал процесс своего расследования. Его можно посмотреть ниже:

Большинство сайтов «были небрежно закодированы» с повторным использованием последовательных IP-адресов, что, по мнению Сантилли, стало фатальным недостатком работы этой системы. После разоблачения одного, найти остальные было лишь вопросом элементарной расследовательской работы. Иранская и китайская контрразведывательные команды, очевидно, выяснили это более десяти лет назад, поскольку некоторые разоблаченные информаторы были казнены еще в 2011-2012 годах. Остальные источники жили во Франции, Германии, Испании и Бразилии.

В ЦРУ пока публично не комментировали это разоблачение.

Кажется, ЦРУ создало фейковые аккаунты в соцсетях, чтобы «троллить» китайское правительство

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