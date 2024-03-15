Кажется, ЦРУ создало фейковые аккаунты в соцсетях, чтобы «троллить» китайское правительство

Операция ЦРУ, как отмечает Reuters, стартовала еще в 2019 году и была направлена на то, чтобы вызвать паранойю в правительстве Си Цзиньпина, увеличив количество связанных с ним негативных новостей.

Для этого агенты ЦРУ якобы создавали фейковые учетные записи в соцсетях, и распространяли слухи, вроде того, что члены Коммунистической партии скрывали незаконно заработанное состояние за пределами страны. Также на аккаунтах критиковали инициативы китайского правительства и утверждали, что программа финансирования инфраструктурных проектов в других странах была коррумпированной.

ЦРУ комментариев не предоставило, поэтому журналисты не могут утверждать, действует ли программа на сегодня. Сообщается, что она была инициирована еще Дональдом Трампом и распространялась на регионы Юго-Восточной Азии, Африки и южной части Тихого океана. Китайская инициатива «Belt and Road», которая предоставляет гранты и займы на инфраструктурные проекты, действует в развивающихся странах в этих регионах, и была одной из целей программы ЦРУ.

Пропаганда государств и использование ботов в соцсетях не является чем-то новым — россия имеет целую кучу ботоферм, которые пытаются влиять на общественное мнение, как в Украине, так и в США. В прошлом году евгений пригожин признался в создании группы фейковых аккаунтов для вмешательства в выборы США. Также в 2023-м Rolling Stone писал, что в Китае создали фейковое ультраправое издание, которое продвигало фейковые истории европейским пользователям социальных сетей. Тем временем американские политики, стремясь запретить TikTok, утверждают, что правительство Китая может использовать платформу социальных сетей для шпионажа или влияния на пользователей.

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