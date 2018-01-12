Цукерберг пообещал, что сообщений друзей и близких в ленте Facebook станет больше, чем публикаций СМИ и брендов

Судя по всему, основатель и глава Facebook уже взялся реализовывать свой «план исправления» соцсети. В этом году разработчики продолжат вносить изменения в алгоритмы формирования новостной ленты, все больше смещая акцент в пользу записей от друзей, членов семьи и сообществ вместо публикаций от бизнеса, брендов и СМИ. Проще говоря, сообщений от друзей в ленте Facebook станет больше, а публикаций разных компаний и СМИ, напротив, меньше. Изменения анонсировал сам Цукерберг на своей страничке в Facebook.

По словам Цукерберга, за последние несколько лет в Facebook резко возросла доля видеоконтента, а также количество новостных и рекламных публикаций от СМИ и брендов. В результате публичный контент начал вытеснять в ленте сообщения от друзей и близких, а это не то, для чего создавалась соцсеть. Она должна помогать людям не терять связь друг с другом, отмечает Цукерберг.

Глава Facebook также говорит, что на самом деле изменения в соцсети начали происходить еще в конце прошлого года, но это сложный процесс, который займет много времени.

«Хочу сразу внести ясность: я прекрасно понимаю, что после этих изменений время, которое люди проводят на Facebook, сократится, а некоторые средства взаимодействия станут менее популярными. Но я также надеюсь, что ценность времени, проведенного в Facebook, возрастет».

Вероятно, инвесторов эти изменения не сильно обрадуют, так как вместе с сокращением времяпровождения упадут объемы просматриваемой рекламы и, соответственно, снизятся доходы от этой самой рекламы. Впрочем, в долгосрочной перспективе эти изменения, если они будут именно такими, как рассказывает Марк, помогут сделать соцсеть более живой и вернуть интерес пользователей.

Кроме того, как отметил Цукерберг, публичные страницы смогут сохранить свое влияние, если сделают контент более качественным и интересным пользователям. Записи, которые будут получать больше реакции и комментариев, будут оставаться в приоритете над другими.

Источник: Марк Цукерберг