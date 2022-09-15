«Тудум» возвращается: Netflix проведет следующий онлайн-фестиваль будущих премьер уже 24 сентября — более 120 сериалов, фильмов и игр

Netflix разослал приглашение на следующий «Тудум» — в этом году большая интерактивная презентация по превью и обсуждению будущих фильмов и сериалов состоится 24 сентября.

«Тудум» — осенняя презентация фильмов и сериалов Netflix. Прошедшая в прошлом году трансляция с участием более 100 звезд собрала более 25 миллионов просмотров в 184 странах мира — на ней показали более 70 фильмов и сериалов.

В этом году событие пройдет с еще большим размахом — с пятью глобальными событиями через 24 часа. К мероприятию Netflix привлечет более 200 звезд кино и обещает показать более 120 сериалов, фильмов, специальных предложений и игр.

«Настраивайтесь на увлекательный день эксклюзивных новостей, невиданных ранее кадров, трейлеров и первых превью, а также интервью с величайшими звездами и создателями Netflix» из тизера Netflix

Не так давно Netflix опубликовал полное расписание премьер на осень и зиму — очевидно, предстоящая презентация сосредоточится на главных премьерах как продолжение детектива о младшей сестре Майкрофта и Шерлока Холмсов «Энола Холмс» с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом или сиквел детектива «Достать ножи».

Курс Розробка на Python Опануйте популярну мову програмування, щоб заробляти від $1300 через рік РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Из звезд в шоу, судя по тизеру, примут уже упомянутые Милли Бобби Браун и Генри Кавилл, а также Джейми Фокс, Крис Хемсворт, Джейсон Момоа, Галь Гадот, Шарлиз Терон, Омар Си, Риз Уизерспун, Эштон Кутчер, Дэвид Харбор и другие.

Среди фильмов, сериалов и игр, по которым планируется обсуждение на показы на будущем «Тудум», будут:

«Алиса в Пограничье »

«Бриджертоны»

«Ведьмак»

«Эмили в Париже»

«Игра в кальмара»

«Странные Чудеса»

«Корона»

«Энола Холмс 2»

«Эвакуация 2»

«Достать ножи: Стеклянная луковица »

Больше премьер, которые станут частью шоу, перечислены на плакате ниже (и это неполный список).

«Тудум» начнется 24 сентября в 19:55 по киевскому времени — трансляция будет доступна на каналах Netflix YouTube. Ранее Netflix запустил отдельный сайт Tudum.com/event — на нем собраны все детали и оперативно публикуются обновления.