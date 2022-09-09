Netflix опублікувала трейлер фільму «Ножі наголо: Скляна цибуля» з Деніелом Крейгом та Девідом Батіста

Сервіс Netflix випустив перший трейлер фільму Glass Onion: A Knifes Out Mystery / «Ножі наголо: Скляна цибуля». Його дія відбувається у тому ж всесвіті, що і «Ножі наголо» – відзначеного нагородами детективного фільму 2019 року.

Новий фільм примітний як акторським складом, так і сумою, яку Netflix витратила, щоб випустити продовження «Ножі наголо». У березні 2021 року компанія Netflix викупила права на два сиквели фільма «Ножі наголо» за $469 млн. «Ножі наголо: Скляна цибуля» – перший з них.

У сиквелі знялися Жанель Моне, Леслі Одом-молодший, Девід Батіста, Джесіка Хенвік, Кетрін Хан, Кейт Хадсон та Едвард Нортон. Деніел Крейг також повертається у ролі детектива Бенуа Блана. Сценаристом та режисером став Раян Джонсон.

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Дія фільму «Ножі наголо: Скляна цибуля» розгортається у Греції. Тут відбувається вбивство в закритому від решти світу районі, і список можливих підозрюваних є дуже коротким.

Прем’єру фільму «Ножі наголо: Скляна цибуля» заплановано на 23 грудня. Як очікується, фільм буде показано цими вихідними на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.

Джерело: The Verge