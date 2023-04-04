Антиплагиат для преподавателей Turnitin может обнаружить «присутствие» искусственного интеллекта в работах студентов – с 98% точностью

В программе Turnitin, которую используют более 2 млн преподавателей для поиска плагиата в работах студентов, теперь есть инструмент для выявления ИИ – обновление добавили на фоне популярности ChatGPT и других платформ искусственного интеллекта.

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«Преподаватели говорят, что обнаружение ИИ в работах учащихся – это первоочередная задача. И не менее важно, чтобы эта технология стала одной из составляющих их рабочего процесса, поэтому мы интегрировали эту возможность в Turnitin», — сказал генеральный директор Turnitin Крис Карен.

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В пресс-релизе указывают, что Turnitin сможет обнаруживать использование ChatGPT и других платформ искусственного интеллекта «с 98-процентной точностью», а сама технология обнаружения GPT-3 работает в компании более двух лет.

«Детектор искусственного интеллекта от Turnitin обеспечивает оценочное измерение того, сколько предложений в письменном материале могут быть сгенерированы ИИ. Преподаватели могут использовать его, чтобы определить, нужен ли дальнейший просмотр, запрос или обсуждение со студентом», — говорится в сообщении.

Запуск ChatGPT вызвал большой резонанс среди преподавателей школ и высших учебных заведений: одни с радостью приняли технологию, а другие выразили обеспокоенность трудностями выявления мошенничества в студенческих работах. К примеру, чат-бот запретили использовать в школах Нью-Йорка, поскольку преподаватели не различали тексты искусственного интеллекта и произведения, написанные учениками.

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Отдельно Turnitin запускает сайт для учителей, на котором размещены советы для преподавателей по политике академической доброчестности в эпоху ИИ и информация о прогрессе в развитии инструментов искусственного интеллекта.

Через шесть месяцев после официального запуска ChatGPT OpenAI объявила о выпуске последней версии генеративной языковой модели ИИ GPT-4 —поэтому, кажется, инструмент для выявления плагиата немного отстает от текущей версии чат-бота. В эксперименте, проведенном журналистом The Washington Post, Turnitin проверил 16 эссе – написанных учениками, искусственным интеллектом и смешанным способом. Инструмент правильно выявил шесть произведений и ошибся в трех. В остальных семи эссе Turnitin запутался в определении источников, неправильно обозначая произведения авторства ChatGPT или смешанных источников.