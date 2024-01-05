Твердотельные батареи QuantumScape выдержали 500 000 км без потери емкости

Через год после первых поставок прототипов твердотельных батарей своим автомобильным партнерам компания QuantumScape получила похвалу от PowerCo – дочерней компании Volkswagen Group, специализирующейся на производстве аккумуляторов – за потенциал технологии. Недавно PowerCo завершила испытание твердотельных элементов QuantumScape на выносливость и определила, что в будущем они смогут питать электромобили, способные проехать 500 000 км практически без потери запаса хода.

QuantumScape — это компания по передовым аккумуляторным технологиям, которая уже более десяти лет работает над разработкой масштабируемых, энергоемких твердотельных аккумуляторов, которые безопаснее, быстрее заряжаются и проезжают большее расстояние. В течение всего времени работы QuantumScape над разработкой твердотельных батарей Volkswagen Group был партнером и остается одним из крупнейших инвесторов стартапа, передает Electrek.

В декабре 2022 года компания поставила свою первую партию 24-слойных твердотельных элементов своим автомобильным партнерам для тестирования, среди которых Volkswagen Group и другие. С тех пор QuantumScape разрабатывает еще более энергоплотные элементы, и к октябрю 2023 года превысила целевые показатели во время тестирования.

Недавно PowerCo, дочерняя компания Volkswagen Group, занимающаяся производством аккумуляторов, завершила собственные испытания на выносливость 24-слойных элементов QuantumScape и сообщила об обнадеживающих результатах для будущих электромобилей, предлагающих больший запас хода со значительно меньшей деградацией аккумулятора.

PowerCo официально подтвердило показатели производительности. Входящая в состав VW Group компания-производитель аккумуляторов подробно описала процесс тестирования на выносливость, который проходил в течение нескольких месяцев в лаборатории в Зальцгитере, Германия, и в ходе которого твердотельные элементы прошли более 1 000 циклов зарядки.