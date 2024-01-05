Новости Авто 05.01.2024 в 16:56 comment views icon

Твердотельные батареи QuantumScape выдержали 500 000 км без потери емкости

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Юрій Орос

Автор новин

Твердотельные батареи QuantumScape выдержали 500 000 км без потери емкости

Через год после первых поставок прототипов твердотельных батарей своим автомобильным партнерам компания QuantumScape получила похвалу от PowerCo – дочерней компании Volkswagen Group, специализирующейся на производстве аккумуляторов – за потенциал технологии. Недавно PowerCo завершила испытание твердотельных элементов QuantumScape на выносливость и определила, что в будущем они смогут питать электромобили, способные проехать 500 000 км практически без потери запаса хода.

QuantumScape — это компания по передовым аккумуляторным технологиям, которая уже более десяти лет работает над разработкой масштабируемых, энергоемких твердотельных аккумуляторов, которые безопаснее, быстрее заряжаются и проезжают большее расстояние. В течение всего времени работы QuantumScape над разработкой твердотельных батарей Volkswagen Group был партнером и остается одним из крупнейших инвесторов стартапа, передает Electrek.

В декабре 2022 года компания поставила свою первую партию 24-слойных твердотельных элементов своим автомобильным партнерам для тестирования, среди которых Volkswagen Group и другие. С тех пор QuantumScape разрабатывает еще более энергоплотные элементы, и к октябрю 2023 года превысила целевые показатели во время тестирования.

Недавно PowerCo, дочерняя компания Volkswagen Group, занимающаяся производством аккумуляторов, завершила собственные испытания на выносливость 24-слойных элементов QuantumScape и сообщила об обнадеживающих результатах для будущих электромобилей, предлагающих больший запас хода со значительно меньшей деградацией аккумулятора.

Твердотельные батареи QuantumScape выдержали 500 000 км без потери емкости

PowerCo официально подтвердило показатели производительности. Входящая в состав VW Group компания-производитель аккумуляторов подробно описала процесс тестирования на выносливость, который проходил в течение нескольких месяцев в лаборатории в Зальцгитере, Германия, и в ходе которого твердотельные элементы прошли более 1 000 циклов зарядки.

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