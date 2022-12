Twitter блокирует номера Google Voice во время аутентификации по SMS. Ранее доступ к платформе закрыли 30 мобильным операторам

Похоже, Twitter отключил номера Google Voice от двухфакторной аутентификации (2FA). Хотя это не первая компания, блокирующая виртуальные телефонные номера для верификации через SMS, это изменение может быть связано с агрессивными шагами генерального директора Илона Маска, направленными на удаление ботов с платформы.

Кроме того, как сообщает 9to5Google, аккаунты пользователей, уже ранее прошедших аутентификацию с помощью Google Voice, также могут быть заблокированы.

После того как Илон Маск приобрел Twitter и вступил в должность генерального директора (которую он покинет, как только найдет «достаточно глупого» преемника), он активно выступает за уничтожение ботов с платформы.

Ранее в этом месяце Platformer писал, что компания заблокировала трафик от 30 операторов мобильной связи по всему миру, включая сети из россии, Индонезии, Индии и Малайзии. После этого доступ к сотне тысяч аккаунтов был заблокирован — даже к реальным, которые использовали номера операторов для 2FA.

Это также произошло сразу после того, как Маск пообещал «сюрприз для ботов».

The bots are in for a surprise tomorrow

— Elon Musk (@elonmusk) December 11, 2022