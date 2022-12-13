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В Twitter «сломалась» верификация — пользователи из Украины не могут добавить номер телефона

В Twitter «сломалась» верификация — пользователи из Украины не могут добавить номер телефона

При настройке двухэтапной аутентификации в Twitter соцсеть не позволяет добавить номер телефона с украинским кодом «+380».

Попытка добавить номер телефона в Twitter завершается на этапе выбора кода страны — в списке Украина отсутствует, а ввести код вручную соцсеть не позволяет.

Пользователи винят в проблемах нового генерального директора Twitter Илона Маска, который своими обновлениями уже неоднократно вызывал «поломки» в соцсети. Так, из-за запуска подписки Twitter Blue, которая предоставляет каждому за $8 в месяц «синюю галочку», соцсеть атаковали «проверенные» боты и тролли.

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Twitter Blue возвращается: с обязательным подтверждением номера телефона и более высокой ценой на iOS — $11/мес

Однако некоторые пишут, что проблемы с подтверждением номера телефона возникали и раньше. В частности, при смене пароля или блокировке аккаунтов — восстановить их можно было только с помощью почты.

По состоянию на утро 13 декабря проблема не решена.

У Twitter “зламалась” верифікація — користувачі з України не можуть додати номер телефона

Верификация не доступна ни через браузер, ни через мобильное приложение для iOS.

В Twitter "сломалась" верификация — пользователи из Украины не могут добавить номер телефонаВ Twitter "сломалась" верификация — пользователи из Украины не могут добавить номер телефона

У украинцев также нет возможности настроить двухфакторную аутентификацию через номер телефона. Когда я попыталась включить функцию в мобильном приложении, Twitter предложил добавить адрес электронной почты.

В Twitter "сломалась" верификация — пользователи из Украины не могут добавить номер телефонаВ Twitter "сломалась" верификация — пользователи из Украины не могут добавить номер телефона

Через браузер Twitter пропустил меня в окошко, где нужно было ввести номер, но опять-таки украинского кода «+380» среди предложенных не было.

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Ранее Маск уже вызывал гнев со стороны украинского сообщества в Twitter — в частности, когда решил предложить собственное решение о прекращении войны в Украине. Миллиардер предложил отдать Крым россии, предоставить Украине нейтральный статус и провести референдумы на оккупированных территориях под наблюдением ООН.

Илон Маск устроил в Twitter опрос о “мире между Украиной и россией” — он, среди прочего, предложил отдать оккупантам Крым


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