В Twitter «сломалась» верификация — пользователи из Украины не могут добавить номер телефона

При настройке двухэтапной аутентификации в Twitter соцсеть не позволяет добавить номер телефона с украинским кодом «+380».

Попытка добавить номер телефона в Twitter завершается на этапе выбора кода страны — в списке Украина отсутствует, а ввести код вручную соцсеть не позволяет.

He deleted Ukraine from verification that was his main task from Russians I believe https://t.co/LW6QHnyB3A — Housepainter (@go2the5dogs) December 13, 2022

Пользователи винят в проблемах нового генерального директора Twitter Илона Маска, который своими обновлениями уже неоднократно вызывал «поломки» в соцсети. Так, из-за запуска подписки Twitter Blue, которая предоставляет каждому за $8 в месяц «синюю галочку», соцсеть атаковали «проверенные» боты и тролли.

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Однако некоторые пишут, что проблемы с подтверждением номера телефона возникали и раньше. В частности, при смене пароля или блокировке аккаунтов — восстановить их можно было только с помощью почты.

Це ще до маска було 100%. Мені знесли акаунт і за допомогою смс я не змогла його поновити, лише через пошту. — русофобія/russophobia (@faina_molodycia) December 13, 2022

По состоянию на утро 13 декабря проблема не решена.

Верификация не доступна ни через браузер, ни через мобильное приложение для iOS.

У украинцев также нет возможности настроить двухфакторную аутентификацию через номер телефона. Когда я попыталась включить функцию в мобильном приложении, Twitter предложил добавить адрес электронной почты.

Через браузер Twitter пропустил меня в окошко, где нужно было ввести номер, но опять-таки украинского кода «+380» среди предложенных не было.

Ранее Маск уже вызывал гнев со стороны украинского сообщества в Twitter — в частности, когда решил предложить собственное решение о прекращении войны в Украине. Миллиардер предложил отдать Крым россии, предоставить Украине нейтральный статус и провести референдумы на оккупированных территориях под наблюдением ООН.