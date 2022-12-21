Илон Маск обещает уйти с должности CEO Twitter — как только найдет «достаточно глупого» преемника, но продавать компанию не планирует

Пока не найдется достойный кандидат на должность руководителя Twitter, Маск будет работать исполнительным директором.

Илон Маск в конце концов прокомментировал результаты опроса, который сам недавно запустил в Twitter. Согласно результатам голосования, 57% из более 17,5 миллионов человек захотели, чтобы он уволился с должности генерального директора соцсети.

Официальному комментарию предшествовали размышления Маска по поводу участия ботов в опросе (а это потенциальный повод отменить результаты), а также вероятные планы по участию в голосованиях только привилегированных пользователей — например тех, которые приобрели многострадальную подписку на Twitter Blue.

Кто займет должность руководителя и когда это произойдет пока неизвестно. Маск лишь говорит, что для начала нужно найти действительно глупого достойного кандидата.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams. — Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022

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Сам Илон, после ухода в отставку, от компании избавляться не собирается и планирует возглавить команды программного обеспечения и серверов.

Ранее Маск, который приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов в октябре, заявлял в суде, что его должность генерального директора будет временной. Однако после волны нелепых обновлений в Twitter и хейта в прессе сложно прогнозировать, кто захочет взять на себя бремя управления соцсетью. Маск, честно говоря, установил достаточно низкую планку для руководства, так что многие комментаторы в соцсетях пишут, что кто угодно будет лучше его.

Что точно ясно, так это то, что новому CEO придется управлять почти неузнаваемой компанией. Приблизительно 70% персонала сократили либо они самостоятельно уволились. Рекламодатели покинули платформу, после нападок фейковых аккаунтов и троллей. А меры по модерации содержимого и безопасности выглядят, мягко говоря, странно. Кроме того, сейчас компания сталкивается с растущим давлением со стороны правительства на нескольких фронтах.