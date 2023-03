Twitter «отберет» старые синие галочки с 1 апреля — их оставят только для пользователей, которые приобрели подписку Blue

Со следующего месяца Twitter начнет сворачивать свою предыдущую программу верификации и «отберет» устаревшие синие галочки – чтобы сохранить эту «отметку» соцсеть предлагает оформить подписку на Twitter Blue.

Объявление не очень неожиданное — Илон Маск неоднократно обещал убрать устаревшие отметки верификации «в ближайшие месяцы». По его словам, галочки выдавали «абсурдным и коррумпированным» способом (хотя по сути они действительно были полезны — хотя бы для того, чтобы убедиться, действительно ли страница принадлежит публичному человеку).

In a few months, we will remove all legacy blue checks. The way in which they were given out was corrupt and nonsensical.

Скорее всего, дата (1 апреля) выбрана Маском неслучайно, поскольку он давно известен как ценитель мемов и троллинга (даже приобретение Twitter не обошлось без шуток миллиардера). Но из-за нее трудно понять — будут ли эти изменения реальными или это просто очередной розыгрыш генерального директора компании, опубликованный со страницы Twitter Verified.

On April 1st, we will begin winding down our legacy verified program and removing legacy verified checkmarks. To keep your blue checkmark on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOpLp

Organizations can sign up for https://t.co/RlN5BbuGA3…

— Twitter Verified (@verified) March 23, 2023