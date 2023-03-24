Новости Софт 24.03.2023 в 15:25

Twitter «отберет» старые синие галочки с 1 апреля — их оставят только для пользователей, которые приобрели подписку Blue

Катерина Даньшина

Автор новостей

Со следующего месяца Twitter начнет сворачивать свою предыдущую программу верификации и «отберет» устаревшие синие галочки – чтобы сохранить эту «отметку» соцсеть предлагает оформить подписку на Twitter Blue.

Объявление не очень неожиданное — Илон Маск неоднократно обещал убрать устаревшие отметки верификации «в ближайшие месяцы». По его словам, галочки выдавали «абсурдным и коррумпированным» способом (хотя по сути они действительно были полезны — хотя бы для того, чтобы убедиться, действительно ли страница принадлежит публичному человеку).

Скорее всего, дата (1 апреля) выбрана Маском неслучайно, поскольку он давно известен как ценитель мемов и троллинга (даже приобретение Twitter не обошлось без шуток миллиардера). Но из-за нее трудно понять — будут ли эти изменения реальными или это просто очередной розыгрыш генерального директора компании, опубликованный со страницы Twitter Verified.

Кроме того, Маск уже прославился несколькими невыполненными обещаниями — это и программа распределения доходов, которую он обещал запустить в феврале; и открытие исходного кода в марте, который используется «для рекомендаций твитов». Однако он сдержал обещание научить электронную почту Twitter отвечать на запросы журналистов одним эмодзи. Таким – 💩.

Twitter «відбере» старі сині галочки з 1 квітня — їх залишать тільки для користувачів, які придбали передплату Blue

Обещание «отобрать» устаревшие галочки появилось как раз во время развертывания подписки Twitter Blue во многих странах мира (в том числе и в Украине, где она будет стоить 406₴/месяц и 4245₴/год). За эти деньги пользователям обещают более высокий рейтинг в ответах и поиске, вдвое меньше рекламы в ленте, публикацию более длинных видео и загрузку роликов в формате 1080p, а также редактирование твитов, создание больших публикаций длиной до 4000 символов, NFT-фото профиля, добавление папок в закладки и другое.

Для брендов или государственных организаций предусмотрены золотые и серые отметки, которые обойдутся еще дороже.

Twitter будет взимать $1000 в месяц за “золотую галочку” и еще по $50 за каждый дополнительный аккаунт компании

Источник: The Verge


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