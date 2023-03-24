Twitter «отберет» старые синие галочки с 1 апреля — их оставят только для пользователей, которые приобрели подписку Blue

Со следующего месяца Twitter начнет сворачивать свою предыдущую программу верификации и «отберет» устаревшие синие галочки – чтобы сохранить эту «отметку» соцсеть предлагает оформить подписку на Twitter Blue.

Объявление не очень неожиданное — Илон Маск неоднократно обещал убрать устаревшие отметки верификации «в ближайшие месяцы». По его словам, галочки выдавали «абсурдным и коррумпированным» способом (хотя по сути они действительно были полезны — хотя бы для того, чтобы убедиться, действительно ли страница принадлежит публичному человеку).

In a few months, we will remove all legacy blue checks. The way in which they were given out was corrupt and nonsensical. — Elon Musk (@elonmusk) December 12, 2022

Скорее всего, дата (1 апреля) выбрана Маском неслучайно, поскольку он давно известен как ценитель мемов и троллинга (даже приобретение Twitter не обошлось без шуток миллиардера). Но из-за нее трудно понять — будут ли эти изменения реальными или это просто очередной розыгрыш генерального директора компании, опубликованный со страницы Twitter Verified.

On April 1st, we will begin winding down our legacy verified program and removing legacy verified checkmarks. To keep your blue checkmark on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOpLp Organizations can sign up for https://t.co/RlN5BbuGA3… — Twitter Verified (@verified) March 23, 2023

Кроме того, Маск уже прославился несколькими невыполненными обещаниями — это и программа распределения доходов, которую он обещал запустить в феврале; и открытие исходного кода в марте, который используется «для рекомендаций твитов». Однако он сдержал обещание научить электронную почту Twitter отвечать на запросы журналистов одним эмодзи. Таким – 💩.

Обещание «отобрать» устаревшие галочки появилось как раз во время развертывания подписки Twitter Blue во многих странах мира (в том числе и в Украине, где она будет стоить 406₴/месяц и 4245₴/год). За эти деньги пользователям обещают более высокий рейтинг в ответах и поиске, вдвое меньше рекламы в ленте, публикацию более длинных видео и загрузку роликов в формате 1080p, а также редактирование твитов, создание больших публикаций длиной до 4000 символов, NFT-фото профиля, добавление папок в закладки и другое.

Для брендов или государственных организаций предусмотрены золотые и серые отметки, которые обойдутся еще дороже.

Источник: The Verge