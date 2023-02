Twitter разрешил писать длинные публикации объемом до 4000 символов

Обновленный лимит для публикаций в Twitter позволит писать длинный текст, не разбивая его на несколько отдельных твитов. Однако воспользоваться услугой смогут только подписчики Twitter Blue.

Функция «длинного твита» позволит подписчикам Blue в США публиковать тексты объемом до 4000 символов одновременно. В ленте пост отображается не полностью, но с кнопкой «показать больше». Если твит содержит более 280 стандартных символов, его нельзя сохранить как черновик или запланировать публикацию. Большинство других функций работают по-прежнему – можно добавлять хештеги или изображения, а пользователи, не подписавшиеся на Blue, смогут взаимодействовать с публикациями как обычно.

Подписчики Twitter Blue также смогут процитировать длинный твит или написать комментарий до 4000 символов.

В настоящее время компания работает над возможностью добавления функции форматирования к публикациям — чтобы увеличить шрифт или выделить его.

We will also be adding simple formatting features like bold, underline & font size later this quarter.

The goal is to allow people to publish long-form natively on Twitter, rather than forcing them to use another website.

Twitter will continue to recommend brevity in tweets.

— Elon Musk (@elonmusk) January 9, 2023