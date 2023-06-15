Twitter получил иск на $250 млн от музыкальных издателей — за массовое нарушение авторских прав

Национальная ассоциация музыкальных издателей США подала в суд на Twitter от имени 17 музыкальных издателей, представляющих самые большие имена в этом бизнесе.

Курс ТИПОГРАФІЯ Вивчай побудову літер, та дизайн тексту. Це цікавіше ніж ти думаєш! Детальніше про курс

В документе, представленном в федеральный суд штата Теннеси, утверждается, что компания подпитывает свой бизнес бесчисленным количеством контрафактных копий музыкальных композиций – тем самым нарушая права издателей и исполнителей.

В иск добавлен список из более чем 1700 песен, по которым присылали сообщения в Twitter о нарушении авторских прав. Однако с этим «ничего не делали», поэтому издатели просят оштрафовать компанию на общую сумму около $250 млн (до $150 000 за каждое нарушение).

Согласно иску, Национальная ассоциация музыкальных издателей известила Twitter об около 300 000 твитов с музыкой, нарушающей авторские права, начиная с декабря 2021 года. Компания регулярно откладывала или не реагировала на эти сообщения.

Twitter вел переговоры по лицензионным правам с тремя крупными музыкальными лейблами — Universal, Sony и Warner с 2021 года, однако переговоры зашли в тупик после поглощения Илоном Маском компании за $44 млрд. Сделки касаемо прав на музыку, которые предполагают компенсацию соцсетями средств звукозаписывающим компаниям, когда пользователи публикуют или воспроизводят контент с песнями, могут обойтись более чем в $100 млн в год.

В иске упоминался пакет Twitter Blue с возможностью загружать более длинные видео, что поспособствовало загрузке новых фильмов в соцсеть – таких, как «Аватар: Путь воды» и «Братья Супер Марио в кино».

Некоторые из твитов Маска приводят в пример нарушений компании. Например, один из пользователей Twitter посетовал, что действие его аккаунта может быть приостановлено после пяти жалоб о нарушении авторских прав. Илон посоветовал тому «рассмотреть возможность оформить подписку», а это, по словам истцов, побудило людей платить за публикацию материалов, нарушающих закон.

В другом твите миллиардер сказал, что «слишком усердный DMCA (Закон об авторском праве в цифровую эпоху) – это чума для человечества». Впоследствии он угрожал временной приостановкой «аккаунтам, которые используют DMCA как оружие в Twitter», добавив, что «обоснованные запросы на удаление медиа – уместны и всегда будут поддержаны».

Значительная часть нарушений, о которых сообщали Twitter, связана с музыкальными видео, видео живых музыкальных выступлений или другими видео, синхронизированными с музыкой, защищенной авторским правом. Иск обвиняет соцсеть в использовании этих видео для «повышения своей ценности» и «увеличения времени, которое люди тратят на сайт».

Курс MOTION DESIGN Розкривайте свій творчий потенціал та створюйте динамічні анімації з основами Motion Design! Більше про курс

Другие крупные социальные сети также разорвали соглашения с музыкальными издателями и лейблами – в иске упоминали TikTok, Facebook, Instagram, YouTube и Snapchat. Короткий конфликт между Twitch и музыкальной индустрией в 2020 году привел к тому, что сайт подписал соглашение о совместной работе с Национальной ассоциацией музыкальных издателей США до сентября 2021 года.

Источник: The Verge, The New York Times