Тизер сериала «Перси Джексон и олимпийцы» от Disney+ открыл дату релиза – 20 декабря

Показ сериала Disney+ «Перси Джексон и олимпийцы» по мотивам романов Рика Риордана начнется премьерой двух эпизодов в среду, 20 декабря. После этого серии будут выходить еженедельно.

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12-летний Перси Джексон (Волкер Скобелл) только что узнал, что он полубог и начал привыкать к своим божественным способностям, как вдруг Зевс обвиняет его в краже его молнии. Перси объединяется со своими друзьями Гровером и Аннабет в путешествии по Америке в поисках утраченной молнии Зевса. Его миссия состоит в том, чтобы найти молнию и восстановить порядок на Олимпе до того, как всемогущий бог небес устроит шторм.

Роль Гровера играет Ариан Симхадри, а Лия Савва Джеффрис исполняет роль Аннабет. В сериале также приняли участие несколько приглашенных звезд, в том числе Лин-Мануэль Миранда (Гермес), Тоби Стивенс (Посейдон), Джей Дюпласс (Аид), Адам Коупленд (Арес) и покойный Лэнд Реддик (Зевс).

Свободную адаптацию первого романа Риордана «Похититель молний» усилил актерский состав второго плана: Меган Маллалли (Алекто, она же миссис Доддс), Вирджиния Кулл (Салли Джексон), Джейсон Манцукас (Дионис, он же Мистер Ди), Глинн Турман (Хирон) же мистер Бруннер), Чарли Бушнелл (Люк Кастеллан), Диор Гуджон (Кларис Ла Рю), Джессика Паркер Кеннеди (Медуза), Оливия Мортон (Нэнси Бобофит), Сюзанна Краер (Ехидна), Тимм Шарп (Гейб Ульяно) и Тимоти Гефест).

Рик Риордан написал первые два эпизода с Джоном Стайнбергом, снимающим шоу вместе с Дэном Шотцем. Режиссером этих серий стал Джеймс Бобин. Исполнительными продюсерами являются Риордан вместе с женой Ребеккой.

Первые два романа из серии Перси Джексон и олимпийцы были экранизированы в 2010 и 2013 годах с Логаном Лерманом в главной роли.

Источники: IGN, Variety