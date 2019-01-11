У медиаплеера VLC уже около 3 млрд загрузок, а скоро появится поддержка AirPlay

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Разработчики свободного кроссплатформенного медиапроигрывателя VLC рассказали на выставке CES 2019 о достижении двух важных вех в развитии проекта.

Сообщается, что приложение VLC приблизилось к отметке в 3 млрд загрузок пользователями на всех платформах. И это очень впечатляющий показатель.

Кроме того, было сказано, что в скором времени медиапроигрыватель VLC получит поддержку технологии Apple AirPlay. Благодаря этому пользователи смогут передавать видео со своих смартфонов iPhone, а также с Android-смартфонов, на устройства Apple TV. Как ожидается, такая поддержка будет внедрена в основное приложение VLC примерно на протяжении месяца (хотя в другом интервью о конкретных сроках ничего не было сказано). Поддержку AirPlay планируется добавить для всех платформ.

Источник: The Verge