Apple перечислила все телевизоры, которые получат поддержку технологии AirPlay 2

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Как уже сообщалось, в рамках выставки CES 2019 компании LG, Sony и Samsung анонсировали внедрение поддержки технологии Apple AirPlay 2 для некоторых моделей своих телевизоров. Теперь же Apple опубликовала на своей сайте точный список телевизоров, которые в обозримом будущем после выпуска обновления прошивки начнут поддерживать технологию AirPlay 2.

Эти модели гарантировано получат поддержку AirPlay 2:

LG

LG OLED (2019 модельного года)

LG NanoCell SM9X series (2019 модельного года)

LG NanoCell SM8X series (2019 модельного года)

LG UHD UM7X series (2019 модельного года)

SAMSUNG

Samsung QLED Series (2019 и 2018 модельного года)

Samsung 8 Series (2019 и 2018 модельного года)

Samsung 7 Series (2019 и 2018 модельного года)

Samsung 6 Series (2019 и 2018 модельного года)

Samsung 5 Series (2019 и 2018 модельного года)

Samsung 4 Series (2019 и 2018 модельного года)

SONY

Sony Z9G Series (2019 модельного года)

Sony A9G Series (2019 модельного года)

Sony X950G Series (2019 модельного года)

Sony X850G Series (2019 модельного года: версии 85”, 75”, 65” и 55”)

VIZIO

Vizio P-Series Quantum (2019 и 2018 модельного года)

Vizio P-Series (2019, 2018 и 2017 модельного года)

Vizio M-Series (2019, 2018 и 2017 модельного года)

Vizio E-Series (2019, 2018 и 2017 модельного года)

Vizio D-series (2019, 2018 и 2017 модельного года)

Благодаря поддержке AirPlay 2 владельцы мобильных устройств Apple смогут напрямую транслировать музыку, воспроизводить видео, фотографии и так далее на совместимых моделях телевизоров.

Источник: Apple