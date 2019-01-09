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Apple перечислила все телевизоры, которые получат поддержку технологии AirPlay 2
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Apple перечислила все телевизоры, которые получат поддержку технологии AirPlay 2

Apple перечислила все телевизоры, которые получат поддержку технологии AirPlay 2

Как уже сообщалось, в рамках выставки CES 2019 компании LG, Sony и Samsung анонсировали внедрение поддержки технологии Apple AirPlay 2 для некоторых моделей своих телевизоров. Теперь же Apple опубликовала на своей сайте точный список телевизоров, которые в обозримом будущем после выпуска обновления прошивки начнут поддерживать технологию AirPlay 2.

Эти модели гарантировано получат поддержку AirPlay 2:

LG

  • LG OLED (2019 модельного года)
  • LG NanoCell SM9X series (2019 модельного года)
  • LG NanoCell SM8X series (2019 модельного года)
  • LG UHD UM7X series (2019 модельного года)

SAMSUNG

  • Samsung QLED Series (2019 и 2018 модельного года)
  • Samsung 8 Series (2019 и 2018 модельного года)
  • Samsung 7 Series (2019 и 2018 модельного года)
  • Samsung 6 Series (2019 и 2018 модельного года)
  • Samsung 5 Series (2019 и 2018 модельного года)
  • Samsung 4 Series (2019 и 2018 модельного года)

SONY

  • Sony Z9G Series (2019 модельного года)
  • Sony A9G Series (2019 модельного года)
  • Sony X950G Series (2019 модельного года)
  • Sony X850G Series (2019 модельного года: версии 85”, 75”, 65” и 55”)

VIZIO

  • Vizio P-Series Quantum (2019 и 2018 модельного года)
  • Vizio P-Series (2019, 2018 и 2017 модельного года)
  • Vizio M-Series (2019, 2018 и 2017 модельного года)
  • Vizio E-Series (2019, 2018 и 2017 модельного года)
  • Vizio D-series (2019, 2018 и 2017 модельного года)

Благодаря поддержке AirPlay 2 владельцы мобильных устройств Apple смогут напрямую транслировать музыку, воспроизводить видео, фотографии и так далее на совместимых моделях телевизоров.

Источник: Apple

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