Apple перечислила все телевизоры, которые получат поддержку технологии AirPlay 2
Как уже сообщалось, в рамках выставки CES 2019 компании LG, Sony и Samsung анонсировали внедрение поддержки технологии Apple AirPlay 2 для некоторых моделей своих телевизоров. Теперь же Apple опубликовала на своей сайте точный список телевизоров, которые в обозримом будущем после выпуска обновления прошивки начнут поддерживать технологию AirPlay 2.
Эти модели гарантировано получат поддержку AirPlay 2:
LG
- LG OLED (2019 модельного года)
- LG NanoCell SM9X series (2019 модельного года)
- LG NanoCell SM8X series (2019 модельного года)
- LG UHD UM7X series (2019 модельного года)
SAMSUNG
- Samsung QLED Series (2019 и 2018 модельного года)
- Samsung 8 Series (2019 и 2018 модельного года)
- Samsung 7 Series (2019 и 2018 модельного года)
- Samsung 6 Series (2019 и 2018 модельного года)
- Samsung 5 Series (2019 и 2018 модельного года)
- Samsung 4 Series (2019 и 2018 модельного года)
SONY
- Sony Z9G Series (2019 модельного года)
- Sony A9G Series (2019 модельного года)
- Sony X950G Series (2019 модельного года)
- Sony X850G Series (2019 модельного года: версии 85”, 75”, 65” и 55”)
VIZIO
- Vizio P-Series Quantum (2019 и 2018 модельного года)
- Vizio P-Series (2019, 2018 и 2017 модельного года)
- Vizio M-Series (2019, 2018 и 2017 модельного года)
- Vizio E-Series (2019, 2018 и 2017 модельного года)
- Vizio D-series (2019, 2018 и 2017 модельного года)
Благодаря поддержке AirPlay 2 владельцы мобильных устройств Apple смогут напрямую транслировать музыку, воспроизводить видео, фотографии и так далее на совместимых моделях телевизоров.
Источник: Apple