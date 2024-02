У миссии Odysseus скоро закончится энергия, а первый японский лунный модуль внезапно «проснулся» после двухнедельной ночи

На прошлой неделе космический аппарат Intuitive Machines Odysseus таки высадился на Луне, хотя миссия прошла не без трудностей — команда отчиталась о проблемах с переключателем, который должен был активировать лазеры для безопасной посадки.

К счастью, на борту космического корабля была экспериментальная навигационная система NASA, и инженеры в последнюю минуту разработали программный патч для получения необходимых данных о высоте и скорости именно через нее и обеспечить безопасную посадку космического корабля.

Несмотря на все старания Intuitive Machines в конце концов сообщила, что Odysseus находится на боку, а его солнечные панели развернуты не в ту сторону — по состоянию на вечер понедельника модуль все еще посылал данные и изображения, однако, вероятно, уже сегодня, у него закончится энергия (на данный момент новых сообщений о работе миссии пока не было).

Flight controllers intend to collect data until the lander’s solar panels are no longer exposed to light. Based on Earth and Moon positioning, we believe flight controllers will continue to communicate with Odysseus until Tuesday morning. Image credit: NASA/Goddard/Arizona State… pic.twitter.com/FFt8CXZPIC

— Intuitive Machines (@Int_Machines) February 26, 2024