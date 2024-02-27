У миссии Odysseus скоро закончится энергия, а первый японский лунный модуль внезапно «проснулся» после двухнедельной ночи

На прошлой неделе космический аппарат Intuitive Machines Odysseus таки высадился на Луне, хотя миссия прошла не без трудностей — команда отчиталась о проблемах с переключателем, который должен был активировать лазеры для безопасной посадки.

К счастью, на борту космического корабля была экспериментальная навигационная система NASA, и инженеры в последнюю минуту разработали программный патч для получения необходимых данных о высоте и скорости именно через нее и обеспечить безопасную посадку космического корабля.

Несмотря на все старания Intuitive Machines в конце концов сообщила, что Odysseus находится на боку, а его солнечные панели развернуты не в ту сторону — по состоянию на вечер понедельника модуль все еще посылал данные и изображения, однако, вероятно, уже сегодня, у него закончится энергия (на данный момент новых сообщений о работе миссии пока не было).

Flight controllers intend to collect data until the lander’s solar panels are no longer exposed to light. Based on Earth and Moon positioning, we believe flight controllers will continue to communicate with Odysseus until Tuesday morning. Image credit: NASA/Goddard/Arizona State… pic.twitter.com/FFt8CXZPIC — Intuitive Machines (@Int_Machines) February 26, 2024

Тем временем японский модуль SLIM, который испытал подобную проблему во время посадки, неожиданно «проснулся» после долгой лунной ночи и отправил сигнал в воскресенье вечером.

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В JAXA назвали это «чудом», поскольку аппарат не был разработан, чтобы пережить лунную ночь (лунная ночь длится две земные недели, а температура в регионе в это время может достигать до -170°C, что потенциально опасно для электроники SLIM).

Высадка модуля 20 января на Луне сделала Японию 5-й страной, которой это удалось. Однако SLIM перевернулся больше, чем нужно — как следствие, его солнечные батареи были развернуты в неправильном направлении. Через неделю JAXA сообщило, что восстановило с аппаратом связь и он приступил к работе перед отходом в «спячку» на время лунной ночи.

JAXA говорит, что воскресный сигнал был коротким, поскольку еще был «лунный полдень», а у SLIM была очень высокая температура, около 100°C. Космическое агентство планирует снова установить контакт, когда аппарат остынет.

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