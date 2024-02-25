Миссия Odysseus на Луне едва не потерпела крах, из-за выключенного переключателя — спасла удача и мастерство

Космический аппарат Odysseus компании Intuitive Machines испытал трудности и едва не был потерян из-за ошибки персонала фирмы — переключатель, не выключенный перед запуском. Ошибка вывела из строя лазеры, предназначенные для навигации космического корабля на ровную, безопасную точку посадки, как сообщил соучредитель и генеральный директор Intuitive Machines Стив Алтемус.

«Это была ошибка с нашей стороны», — сказал Альтемус.

«Мы бы только за пять минут до приземления поняли бы, что эти лазеры не работают, если бы у нас не случилось это случайное событие», — сказал во время брифинга Тим Крейн, соучредитель и главный технический директор Intuitive Machines.

Когда операторы миссии готовились к посадке, они поняли, что космический корабль проходил слишком близко к южному полюсу Луны — региону посадки. Они подумали, что им может потребоваться большее расстояние для правильной посадки. Нужно было лишь приказать космическому кораблю изменить положение.

Чтобы проверить местонахождение космического корабля над Луной, персонал попытался активировать лазерные дальномеры проверить поверхность — но лазеры не включались. Оперативная группа начала работать в авральном режиме и обнаружила, что предохранительный физический переключатель, предназначенный для безопасности во время наземных испытаний, все еще включен. Это вывело из строя лазеры.

Альтемус вспомнил, как сказал Крейну, что им придется посадить аппарат без лазерных дальномеров: «Его лицо стало абсолютно белым, потому что это было похоже на удар кулаком в живот, что мы проиграем миссию».

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Чрезвычайная удача заключалась в том, что один из шести экспериментов NASA на борту посадочного модуля был испытанием навигационной системы. Идея заключалась в том, чтобы перепрограммировать навигационную систему посадочного модуля на использование лазеров из этой экспериментальной установки.

Диспетчеры перевели космический корабль на другую орбиту и отсрочили посадку примерно на 45 минут — это позволило выиграть время, чтобы загрузить патч программного обеспечения, который давал посадочному модулю новые инструкции.

«В обычном процессе разработки программного обеспечения для космического корабля это то, что заняло бы месяц. Наша команда сделала это за полтора часа, и это сработало. Это была одна из лучших инженерных разработок, с которой я когда-либо имел возможность работать», — отметил Крейн.

Источник: Business Insider

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