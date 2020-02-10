У Samsung Galaxy Z Flip будет лимитированное «дизайнерское» издание Thom Browne Edition — за $2500





О «раскладушке» Samsung Galaxy Z Flip с гибким экраном, которая будет представлена на завтрашней презентации Galaxy Unpacked 2020 в Сан-Франциско вместе со смартфонами линейки Galaxy S20, мы знаем уже почти все. Собственно говоря, сама Samsung уже вовсю рекламирует пока еще не представленную новинку. Но помните, еще в сентябре прошлого года Bloomberg, публикуя первые подробности о Galaxy Z Flip, упоминал о планах по выпуску специздания в сотрудничестве с известным американским дизайнером Томом Брауном. Итак, знакомьтесь — это Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition. То самое, лимитированное издание Galaxy Z Flip, нацеленное на обеспеченных покупателей.

Рекламным роликом «дизайнерской» версии Galaxy Z Flip, который явно был взят из официальных пресс-материалов Samsung, поделился хорошо зарекомендовавший себя инсайдер WalkingCat (@h0x0d).

Оно наглядно специальное издание Galaxy Z Flip, которое выйдет ограниченным тиражом и будет продаваться в нескольких странах. Как видим, Galaxy Z Flip Thom Browne Edition выделяется от обычного Galaxy Z Flip оформлением, а именно — фирменной трехцветной полоской бренда на задней панели. Кроме того, Galaxy Z Flip Thom Browne Edition будет поставляться в комплекте с умными часами и беспроводными наушниками Samsung, выполненными в том же стиле.

По предварительным данным, Galaxy Z Flip получит большой внутренний дисплей Super AMOLED диагональю 6,7 дюйма разрешением 2636х1080 пикселей, складывающийся пополам, дополнительный небольшой экран на внешней стороне корпуса, однокристальную систему Snapdragon 855+, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.0, аккумулятор емкостью 3300 мА·ч с поддержкой 15-ваттной зарядки и камеры разрешением 12 и 12 Мп. Габариты в разложенном состоянии —167,9х73,6х6,9-7,2 мм, в сложенном — 87,4х73,6х15,4-17,3 мм, масса — 183 г.

Стоимость обычного Galaxy Z Flip, который будет предложен в различных цветах корпуса, составит $1400. Сколько будет стоить дизайнерский Galaxy Z Flip Thom Browne Edition, точно неизвестно, но поговаривают о $2500. Будут ли у Galaxy Z Flip Thom Browne Edition какие-либо отличия по части характеристик, пока неизвестно.

Отличительной особенностью Samsung Galaxy Z Flip станет возможность использования телефона в полусогнутом состоянии — при раскрытии на угол в 90 градусов. Она уже была подтверждена в официальной рекламе.