Samsung показала на «Оскаре» рекламу раскладушки с гибким экраном Galaxy Z Flip, ее представят уже завтра





Как правило, перед презентациями новых продуктов происходит большое количество неофициальных утечек о грядущих устройствах. Но в компании Samsung решили нарушить такой порядок вещей. Во время церемонии награждения «Оскар» Samsung показала рекламное видео Galaxy Z Flip, которое демонстрирует дизайн и некоторые функции складного смартфона.

Samsung just showed off the entire Z Flip during its Oscars ad. Small print says screen crease is normal, heh pic.twitter.com/uBesJ0FonT — nilay patel (@reckless) February 10, 2020

В видео показан складной смартфон в форм-факторе раскладушки. Аппарат демонстрируется в сложенном и раскрытом состояниях. При этом показан режим работы, когда корпус раскрыт примерно на 90 градусов, в таком случае устройство удобно использовать для видео чатов. В закрытом состоянии при поступлении вызова на небольшом дополнительном цветном экране выводится информация о вызове вместе с кнопками для принятия или отмены звонка. Также можно отметить, что в закрытом состоянии между половинками дисплея заметна небольшая щель. Кроме того, в центре экрана имеется небольшая складка. В рекламном ролике демонстрируются смартфоны Galaxy Z Flip в чёрном и фиолетовом цветах корпуса.

Напомним, официальный анонс смартфона Samsung Galaxy Z Flip ожидается завтра, 11 февраля.

Источник: The Verge