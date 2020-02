Samsung показала на «Оскаре» рекламу раскладушки с гибким экраном Galaxy Z Flip, ее представят уже завтра

Как правило, перед презентациями новых продуктов происходит большое количество неофициальных утечек о грядущих устройствах. Но в компании Samsung решили нарушить такой порядок вещей. Во время церемонии награждения «Оскар» Samsung показала рекламное видео Galaxy Z Flip, которое демонстрирует дизайн и некоторые функции складного смартфона.

Samsung just showed off the entire Z Flip during its Oscars ad. Small print says screen crease is normal, heh pic.twitter.com/uBesJ0FonT

— nilay patel (@reckless) February 10, 2020