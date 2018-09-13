«У вас же есть Edge»: Microsoft станет еще настойчивее отговаривать пользователей Windows 10 от установки конкурирующих браузеров Chrome или Firefox

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Корпорация Microsoft тестирует новую функцию в операционной системе Windows 10, которая, как ожидается, будет стимулировать пользователей чаще использовать браузер Edge. При попытке установить сторонний браузер, например, Chrome или Firefox, выводится уведомление о том, что в системе уже имеется отличный браузер.

«У вас уже есть Microsoft Edge – более безопасный и быстрый браузер для Windows 10», — говорится в уведомлении.

Такое уведомление начали получать участники программы Insider. Хотя эта функция и не числится в перечне новинок для грядущего обновления Windows 10 October 2018 Update. По данным осведомлённых источников, её не планируется внедрять во время выпуска ближайшего обновления. Возможно, она появится в одном из грядущих обновлений, если в процессе тестирования будут получены положительные отзывы. Хотя вряд ли пользователи будут рады появлению дополнительных раздражающих уведомлений.

Ранее Microsoft уже экспериментировала с уведомлениями, которые выводились пользователям Chrome и содержали предложение переключиться на использование Edge. Также компания прибегала и к другим не самым удачным способам продвижения своих продуктов, например, рекламе OneDrive в «Проводнике» или предварительной установке различных ненужных приложений в Windows 10.

Источник: The Verge