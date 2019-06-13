У Зеленского обсудили концепцию «Государство в смартфоне» и к 2024 году хотят перевести 90% государственных услуг в онлайн-сервисы

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12 июня в Администрации Президента Украины состоялось первое экспертное обсуждение концепции «Государство в смартфоне». В нём приняли участие представители «Коалиции электронного государства», которая объединяет 65 различных организаций и экспертов в области IT.

«Я хочу быстрых изменений. Я верю в ваш талант и желание сделать Украину цифровым лидером и гарантирую вам свободу. Должны совместно готовить инициативы, законопроекты и осуществлять шаги, снимающие барьеры к цифровой экономике и электронному управлению. Уверяю, что лично «буду обращаться» к тем государственным служащим, которые устраивают препятствия на местах», — подчеркнул Владимир Зеленский.

По словам Михаила Федорова, занимающего пост советника при Зеленском, перевод государственных услуг в онлайн сферу будет способствовать не только комфорту граждан, но и уменьшению коррупции.

«Наш план очень амбициозный. Например, до 2024 года мы стремимся перевести 90% всех государственных услуг в режим онлайн, втрое уменьшив количество взаимодействия граждан и бизнеса с властью и достигнув нулевого уровня коррупции в этой сфере. И уже в этом году украинцы почувствуют вкус электронных услуг нового поколения — полностью автоматизированных и объединённых вокруг гражданина. Но все это станет реальным только при условии консолидации вокруг совместного плана действий всех экспертов, талантливого украинского IT-бизнеса, всех ветвей власти и политической воли на самом высоком уровне», — отметил Михаил Федоров.

Во время встречи представители «Коалиции электронного государства» предоставили Владимиру Зеленскому свои рекомендации и обсудили приоритетные проекты внедрения цифровых сервисов. Ключевые предложения касались развития инструментов электронного государства и демократии, цифровых инфраструктур, цифровой идентификации, кибербезопасности, наведение порядка в государственных реестрах, электронного народовластия (электронных социологических опросов и даже выборов). Также говорилось о важности создания возможностей для украинских технологических стартапов. Все эти задачи будут включены в единый план действий.

Владимир Зеленский заверил, что такие встречи будут регулярными.

На следующей неделе запланирована серия обсуждений концепции «Государство в смартфоне» с участием международных доноров, представителей бизнеса и тому подобное. После этого документ будет обнародован в формате плана конкретных действий и ожидаемых целей.

Источник: АП