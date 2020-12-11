Uber подвел итоги 2020 года в Украине





Ежегодно в декабре Uber подводит итоги уходящего года — куда клиенты ездили, что ели и многое другое. Но, как все мы хорошо знаем, этот год не был похож на другие. В марте все изменилось. Когда началась пандемия, мир резко остановился, и всего за несколько дней Uber перешел от более 16 миллионов поездок в день к призыву пользователей оставаться дома. Было принято решение перевозить только самое важное: помогать людям добираться на работу и доставлять еду тем, кто в ней нуждался.

«Спасибо всем водителям и пассажирам за соблюдение всех мер безопасности при использовании Uber в этом году — мы с нетерпением ждем возможности стать частью вашего 2021 года» — отметили в Uber.

В итоге 2020 год Uber в Украине был таким:

10 000 бесплатных поездок : 25 марта Uber заключил соглашение с Министерством здравоохранения Украины и органами местного самоуправления о предоставлении бесплатных поездок для медицинских работников. Соглашение включало 10 000 поездок для медицинских работников, чтобы добираться до больниц, рабочих мест и обратно домой.

: 25 марта Uber заключил соглашение с Министерством здравоохранения Украины и органами местного самоуправления о предоставлении бесплатных поездок для медицинских работников. Соглашение включало 10 000 поездок для медицинских работников, чтобы добираться до больниц, рабочих мест и обратно домой. 60 000 бесплатных поездок : 31 марта Uber совместно с Мининфраструктуры запустили в Киеве специализированный трансферный сервис «Shuttle Heroes», предназначенный исключительно для медиков и работников предприятий критической инфраструктуры города. В то время, когда действовали ограничения и не разрешалось движение общественного транспорта, Uber предоставил бесплатную услугу Shuttle Heroes, которая обеспечила более 60 000 бесплатных поездок, чтобы помочь медикам и работникам предприятий критической инфраструктуры города безопасно добираться на работу и обратно в течение двух месяцев.

: 31 марта Uber совместно с Мининфраструктуры запустили в Киеве специализированный трансферный сервис «Shuttle Heroes», предназначенный исключительно для медиков и работников предприятий критической инфраструктуры города. В то время, когда действовали ограничения и не разрешалось движение общественного транспорта, Uber предоставил бесплатную услугу Shuttle Heroes, которая обеспечила более 60 000 бесплатных поездок, чтобы помочь медикам и работникам предприятий критической инфраструктуры города безопасно добираться на работу и обратно в течение двух месяцев. 22 маршрута: С момента запуска Uber Shuttle в мае 2019, сервис расширил географию своей работы с 4 до 22 маршрутов.

С момента запуска Uber Shuttle в мае 2019, сервис расширил географию своей работы с 4 до 22 маршрутов. 70 000 загрузок: В январе было представлено новое приложение Uber Shuttle в Киеве и с момента его запуска приложение было загружено более 70 000 раз и половина пользователей совершила поездки с помощью приложения.

В январе было представлено новое приложение Uber Shuttle в Киеве и с момента его запуска приложение было загружено более 70 000 раз и половина пользователей совершила поездки с помощью приложения. 0: К 2040 году Uber намерен стать мобильной платформой с нулевым уровнем выбросов в 10 000 городов на шести континентах. В Украине Uber уже предоставляет сервис Green в Киеве.

900 000: С момента запуска Uber Green в Киеве в марте 2019 года, электромобили совершили более 900 000 поездок на платформе Uber.

С момента запуска Uber Green в Киеве в марте 2019 года, электромобили совершили более 900 000 поездок на платформе Uber. 10 дополнительных минут : В дополнение к UberX, Black и Green, пользователи Uber теперь также могут выбрать опцию Comfort в приложении Uber и заказать одним нажатием кнопки доступную поездку в комфортном автомобиле с опытным водителем с высоким рейтингом. Водитель ждет в пункте посадки до десяти минут, поэтому не нужно беспокоиться, если встреча немного задерживается. Услуга доступна в приложении во всех городах Украины.

: В дополнение к UberX, Black и Green, пользователи Uber теперь также могут выбрать опцию Comfort в приложении Uber и заказать одним нажатием кнопки доступную поездку в комфортном автомобиле с опытным водителем с высоким рейтингом. Водитель ждет в пункте посадки до десяти минут, поэтому не нужно беспокоиться, если встреча немного задерживается. Услуга доступна в приложении во всех городах Украины. 175 грн за 200 в «Uber Cash» : Uber в партнерстве с Visa представил новый способ оплаты для украинских пользователей. Новый способ оплаты «Uber Cash» создает счет в приложении, на который можно предварительно внести определенную сумму в гривнах и которую можно использовать по мере необходимости для оплаты предстоящих поездок пользователя Uber и всех услуг Uber в Украине.

: Uber в партнерстве с Visa представил новый способ оплаты для украинских пользователей. Новый способ оплаты «Uber Cash» создает счет в приложении, на который можно предварительно внести определенную сумму в гривнах и которую можно использовать по мере необходимости для оплаты предстоящих поездок пользователя Uber и всех услуг Uber в Украине. Рейтинг 4,85 : Недавно Uber запустил Uber Pro, специализированную программу вознаграждений, чтобы помочь водителям в достижении собственных целей в своей профессиональной и личной жизни и поддержать их как на дороге, так и вне ее. Водители с рейтингом 4,85 могут получить специальные награды на уровнях Gold, Platinum и Diamond в программе Uber Pro.

: Недавно Uber запустил Uber Pro, специализированную программу вознаграждений, чтобы помочь водителям в достижении собственных целей в своей профессиональной и личной жизни и поддержать их как на дороге, так и вне ее. Водители с рейтингом 4,85 могут получить специальные награды на уровнях Gold, Platinum и Diamond в программе Uber Pro. «30% кэшбэк»: Uber запустил новый сервис для доступных поездок в Киеве — Uber Pool Chance. Pool Chance — это опция в приложении Uber, которая позволяет разделить поездку с другим пассажиром, следуя в одном направлении. С новой опцией Pool Chance можно получить до 30% возмещения стоимости поездки, разделив ее с другим пассажиром.

Uber также приложил значительные усилия для обеспечения безопасности пользователей, запустив ряд функций и процессов технологической безопасности. От напоминаний в приложении до технологий проверки масок и бесплатного защитного снаряжения — компания помогла как пассажирам, так и водителям соблюдать различные меры безопасности, которые сделали бы поездки более легкими и безопасными. Кроме того, Uber предоставил бесплатные поездки для доноров крови в пункт переливания крови «Охматдит» в Киеве и поддержал благотворительный фонд «Таблеточки».

Источник: Uber