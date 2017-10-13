Uber рассказал, представители каких стран чаще всего заказывают такси сервиса в Украине

Онлайн-сервис по вызову такси Uber проанализировал данные о поездках в Украине за последний месяц и определил страны, жители которых наиболее активно пользовались его услугами.

В первую пятерку стран, пользователи которых чаще всего заказывали поездки через приложение Uber в Украине, вошли (в алфавитном порядке): Великобритания, Польша, Россия, США и Франция. Причем, среди американцев чаще всего поездки с Uber заказывали жители Сан-Франциско, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, а большинство пользовательских аккаунтов гостей из Великобритании зарегистрированы в Лондоне. Первую десятку замыкают Беларусь, Израиль, Нидерланды, Турция и Чехия.

В сервисе подчеркнули, что Uber работает в более чем 600 городах 77 стран мира. При этом чтобы заказать поездку за рубежом, нет необходимости знать иностранный язык ‒ всю информацию пользователь вводит на установленном в интерфейсе приложения языке на своем смартфоне; цена поездки высвечивается заранее; не нужно искать местную валюту, чтобы расплатиться с водителем, ведь стоимость списывается с привязанной к аккаунту карты. Именно поэтому для иностранных гостей этот привычный сервис удобен и комфортен при передвижении по украинским городам.

Напомним, что недавно Uber рассказал, по каким адресам украинцы чаще всего ездили этим летом в Киеве, Львове и Одессе. В начале октября сервис запустил ряд новых функций в приложении для водителей, а также ввел плату за ожидание клиента свыше 2 минут и снизил время отмены поездки с 5 до 2 минут.

На сегодняшний день Uber работает в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.

Источник: Uber