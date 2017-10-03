Uber запустил в Украине новые функции для водителей, а также ввел плату за ожидание клиента свыше 2 минут и снизил время отмены поездки с 5 до 2 минут

Компания Uber запустила сегодня ряд новых функций в приложении для водителей, которые призваны повысить удобство и эффективность сотрудничества с платформой. Украина стала одной из пяти первых стран в регионе Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA), где запущены новые опции, в других регионах это будет происходить постепенно в течение месяца.

Среди новых опций в приложении для водителей Uber, доступных с сегодняшнего дня в Украине:

возможность поделиться маршрутом и статусом поездки с родными и близкими;

возможность указать желаемое время прибытия ‒ водитель может задать в приложении время, к которому он хотел бы прибыть в определенный пункт;

возможность общения пользователя и водителя в чате в самом приложении (доступна в тестовом режиме).

Функция отправки информации про поездку дает водителям возможность обмениваться информацией о местоположении в поездке с друзьями или близкими. Ранее такая опция была доступна только для пассажиров. Благодаря новой функции близкие или друзья водителя смогут следить в режиме реального времени за поездкой, что в целом повысит безопасность поездок для водителей.

Раньше водитель мог указать в приложении только желаемый пункт назначения, теперь также доступно и время прибытия по указанному адресу. Например, если ему необходимо быть в центре города в 18:00, то он указывает пункт назначения (адрес) и нажимает “Добавить время прибытия”; затем выбирает время, когда ему нужно там быть. Система будет учитывать указанное место и время прибытия при отборе заказов и предлагать те, что находятся по пути следования к конечному пункту маршрута, так чтобы водитель завершил заказы и прибыл на место вовремя. Функция “Желаемое время прибытия” позволит водителям лучше и эффективнее управлять своим графиком работы на платформе Uber.

Также теперь водители и пользователи смогут отправлять сообщения и уточнять детали поездки прямо в чате внутри приложения Uber, без необходимости совершать дорогостоящие телефонные звонки в роуминге. Водитель может всего одним нажатием на экран смартфона отправить подтверждение пассажиру о том, что он получил и прочитал его сообщение. Новая функция значительно упростит процесс заказа автомобиля по всему миру. Она будет доступна в тестовом режиме с сегодняшнего дня.

“В этом году Uber начал масштабную кампанию в США, цель которой, ‒ усовершенствовать приложение, добавив или видоизменив некоторые функции, чтобы улучшить пользовательский опыт водителей. Эти нововведения стали возможны благодаря комментариям участников исследований и фокус-групп. Например, увидев популярность функции “отправить статус” у пассажиров, мы решили распространить ее действие и на водителей. Не менее долгожданная функция ‒ чат в приложении, ее однозначно оценят и водители, и пользователи,” ‒ отметил Алексей Стах, генеральный менеджер Uber в Украине и СНГ.

Напомним, что сервис по вызову автомобилей с персональным водителем Uber работает в более чем 600 городах 77 стран мира. В Украине сервис Uber доступен с 2016 года и сегодня работает в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.

Обновлено: На официальном сайте сервиса Uber появилась информация об изменениях для клиентов.

Так, чтобы уменьшить время ожидания для водителей, сервис ввел поминутную плату для пассажиров, которая начинает взиматься через 2 минуты с момента, когда водитель прибыл к месту посадки. Также был уменьшен период отмены поездки — теперь у пассажира есть всего 2 минуты, чтобы передумать и бесплатно отменить поездку, хотя раньше окно отмены составляло 5 минут.

Источник: Uber