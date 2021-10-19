Ubisoft анонсировала бесплатную неделю Riders Republic — она пройдет с 21 по 27 октября

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Ubisoft объявила о проведении бесплатной пробной недели игры в готовящемся спортивном MMO Riders Republic — она пройдет с 21 по 27 октября на ПК и двух поколениях консолей.

Весь прогресс из бесплатной четырехчасовой версии Riders Republic будет перенесен в основную версию при покупке любого издания, так что можно будет продолжить с того же места, на котором остановились.

Дуэль —

Битва трюкачей —

Все против всех —



В рамках пробной недели будут доступны все 5 вариантов карьер и многопользовательские режимы.

Массовый заезд — соревнование с участием 32 игроков. Заезды происходят случайных точках карты каждые 30 минут. Участники пробной недели смогут оценить до 6 разных массовых заездов.

— соревнование с участием 32 игроков. Заезды происходят случайных точках карты каждые 30 минут. Участники пробной недели смогут оценить до 6 разных массовых заездов. Битва трюкачей — матчи 6 на 6, в которых для победы необходимо набрать как можно больше очков, исполнив как можно больше трюков в различных модулях.

— матчи 6 на 6, в которых для победы необходимо набрать как можно больше очков, исполнив как можно больше трюков в различных модулях. Все против всех — до 11 игроков соревнуются в серии заездов из определенного списка.

— до 11 игроков соревнуются в серии заездов из определенного списка. Дуэль — соревнования с пятью игроками в одном из пяти представленных видов спорта (велосипед, лыжи, сноуборд, вингсьют и реактивное крыло).

В рамках пробной неделе можно поучаствовать в «Безумном испытании» и выиграть награды. Для участия необходимо пройти вступление, получить 20 звезд и разблокировать «Эксклюзивный сетевой конкурс» ShackDaddy для допуска к массовому заезду. Среди тех, кто окажется в первой десятке по результатам массового заезда, будет разыгран кастомный велосипед Canyon и издание Riders Republic Gold Edition. Остальные игроки из числа победителей также получат Riders Republic Gold Edition. Зарегистрироваться для участия в безумном состязании можно на сайте.

За предзаказ изданий Gold Edition и Ultimate Edition можно получить дополнительный контент:

Gold Edition включает базовую версию игры и Year 1 Pass, предоставляющий доступ к 8 экзотическим наборам (для модификаций снаряжения в течение года), дополнению BMX Sport и эксклюзивному контенту, который появится после выхода игры. Экзотические наборы Rocket Bike и Rocket Ski будут доступны с момента выхода игры.

Ultimate Edition включает в себя базовую версию игры, Year 1 Pass и 4 эксклюзивных набора декоративных предметов: «Космос», «Радуга», «Неон» и «Стильный череп». Также в комплект входит 20 билетов на вертолет, чтобы быстрее добираться до любимых вершин.

За предзаказ Riders Republic также предоставляется набор «Кролик», в который входят костюм кролика, синий кроличий шлем и радужный дизайн для сноуборда.

Одновременно Ubisoft опубликовала кинематографический трейлер Riders Republic с участием Фабио Вибмера.

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Riders Republic — многопользовательская игра, посвященная экстремальным видам спорта (от байков и лыж до полетов в вингсьютах). Она выйдет 28 октября на ПК и двух поколениях консолей. Первый год игры будет состоять из 4 сезонов, каждый из которых будет посвящен отдельному виду спорта. Без сезонного пропуска будут доступны мультиплеерные режимы и еженедельные испытания.