Ubisoft анонсировала сборник Anno History Collection – оптимизированное переиздание классических игр серии

С момента выхода первой игры серии Anno в 1998 году было выпущено семь различных проектов. И теперь Ubisoft решила переиздать классические игры, оптимизировав их для современных систем.

В сборник Anno History Collection войду игры Anno 1602: Creation of a New World (1998), Anno 1503: The New World (2003), Anno 1701 (2006) и Anno 1404 (2009). При этом коллекционное издание также получит все вышедшие дополнения и DLC, цифровые саундтреки, обои и дополнительные бонусы.

Что касается улучшений и оптимизаций, все игры сборника будут поддерживать операционную систему Windows 10 и 64-битную архитектуру для повышения производительности и стабильности, разрешения до 4K, многопользовательский онлайн-режим через Uplay. Также сообщается о внедрении обновлённого оптимизированного интерфейса и элементов управления. Кроме того, поклонников серии порадует тот факт, что файлы сохранений из оригинальных игр будут совместимы с новыми версиями из Anno History Collection.

Сборник будет официально выпущен 25 июня. Уже сейчас он доступен для предварительного заказа по цене $39,99. Его распространение будет осуществляться через клиент Uplay. Кроме того, игры можно будет купить и по отдельности.

Источник: neowin