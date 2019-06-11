Ubisoft анонсировала сервис подписки на игры UPlay Plus для ПК, он стоит $14,99 в месяц и будет предлагаться в партнёрстве с Google Stadia





Сегодня на пресс-конференции Ubisoft, проходящей в рамках выставки E3 2019, компания анонсировала собственный сервис подписки на игры – UPlay Plus. Сервис будет запущен 3 сентября, он предложит пользователям более 100 игр для ПК (включая дополнения), издателем которых является Ubisoft.

Новый сервис UPlay Plus будет работать аналогично сервисам Microsoft Xbox Game Pass, EA Origin Access для ПК и EA Access для консоли. По сути, пользователь платит фиксированную ежемесячную плату за неограниченный доступ ко всей базе игр, которые можно загрузить и играть в любое удобное время. Однако версия сервиса от Ubisoft стоит дороже, чем конкурирующие решения. Пользователям предстоит заплатить $14,99 за месяц доступа. Например, EA/Origin Access оценивается всего в $4,99 в месяц или $29,99 в год, а Microsoft продаёт доступ к Xbox Game Pass за $9,99 в месяц для консоли или ПК. За $14,99 можно приобрести доступ Xbox Game Pass Ultimate, который доступен одновременно и для ПК, и для консоли.

Несмотря на то, что сервис UPlay Plus стоит дороже, он предлагает своим пользователям одно существенное преимущество. В него также включается подписка на грядущий сервис Google Stadia, обеспечивающий стриминг игр за $9,99 в месяц. Он будет запущен в ноябре этого года. Ubisoft заявляет, что зона заключила партнёрское соглашение с Google, чтобы запустить UPlay Plus на Stadia в следующем году. Таким образом, совместное использование двух сервисов будет доступно не сразу же с момента запуска Stadia. Более подробные сведения о сотрудничестве двух сервисов и совместном предложении для пользователей пока не уточняются.

Источник: The Verge