Ubisoft экспериментирует с рекламой внутри игр — баннер заметили в Assassin’s Creed Odyssey (обновлено)

Assassin’s Creed Odyssey теперь показывает огромную всплывающую рекламу среди игрового процесса, вопреки тому, что на момент выхода в 2018 году это была полностью платная премиум-версия игры.

Пользователь @Fab_XS_ поделился видео на X (Twitter), на котором демонстрируется баннер с предложением приобрести Assassins Creed Mirage с 20% скидкой перед экраном меню в Assassins Creed Odyssey, в течение 3 секунд после нажатия на кнопку паузы.

Il semble qu'Ubisoft expérimente la publicité en jeu chez certains utilisateurs (Xbox et PS). Vous êtes au milieu de votre jeu, accédez à la pause ou à la Map et vous avez pendant 3sec. une pub pour un autre jeu qui s'affiche. Suffisant pour désinstaller ? 😅 pic.twitter.com/m5S4rEXas5 — Fab ✨ (@Fab_XS_) November 23, 2023

По словам Fab_XS_, подобная реклама демонстрируется у некоторых пользователей на консолях Xbox и PlayStation. Именно это видео записано на платформе Microsoft.

Для некоторых жанров реклама является привычным явлением, в частности в спортивных и гоночных играх, она всегда присутствовала на стадионах и автодромах, однако это часть сеттинга или предлагали приобрести новую часть FIFA или F1 в главном меню. Однако это больше похоже на условно-бесплатные мобильные игры, как Angry Birds, где нужно время от времени наблюдать рекламу для перехода на следующий уровень. Впрочем, для консольных игр за полный ценник это конечно нововведение.

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UPD: после огласки Ubisoft попыталась оправдаться, заявив о «технической проблеме», сообщает The Verge.