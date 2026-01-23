Ubisoft потеряла 34% стоимости за один день и 95% — за 8 лет на фоне „реорганизации“

По данным CNBC, акции Ubisoft обвалились на 34%. Как отмечает журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, после этого падения рыночная капитализация компании составляет около €500 млн. В 2018 году она приближалась к €10 млрд, что означает потерю около 95% стоимости всего за восемь лет.

Напомним: позавчера Ubisoft объявила о «масштабной перезагрузке», в рамках которого компания отменила 6 игр, в частности ремейк Prince of Persia: The Sands of Time и отложила 7 неанонсированных проектов — среди них и ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag. Речь идет не только об изменении портфеля, а о трансформации, которая навсегда изменит способ работы французской компании, так называемый «большой перезапуск». Также Ubisoft полностью перестраивает свою операционную модель. Неудивительно, что рынок отреагировал негативно.

Following yesterday's stock plunge, Ubisoft's market cap is now around half a billion euros. In 2018 it was around 10 billion euros. In eight years, the company has lost around 95% of its value — Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 2026-01-22T15:05:34.102Z

В интервью GamesIndustry.Biz финансовый директор Фредерик Дюге не стал комментировать ожидания относительно курса акций, однако подчеркнул, что решающим является то, как компания реализует свои дальнейшие шаги в рамках «масштабной перезагрузки».

«Что я могу повторить — мы хотим сосредоточиться на исполнении. Это масштабная перезагрузка, и мы хотим убедиться, что все принятые решения позволят Creative Houses преуспеть в своей конкретной роли. Мы стремимся, чтобы они были лучшими в мире в каждом сегменте, в котором мы работаем», — заявил Дюге.

Если бы не Tencent, которая в течение последних лет последовательно усиливала свою роль в Ubisoft, закрепив статус ключевого партнера после создания студии Vantage Studios в прошлом году, генеральный директор и соучредитель Ив Гиймо вместе с другими членами семьи-основателей, предположительно, уже были бы отстранены от управления компанией, основанной в конце 1980-х.

«Мы также войдем в несколько новых сегментов. Мы уже упоминали, что в разработке остаются четыре новых IP. Но рынок сейчас чрезвычайно избирательный. Мы на правильном пути к возвращению игр очень высокого качества, что было видно в последнее время, однако этого недостаточно — нужно двигаться дальше. Мы убеждены, что при правильном исполнении отдача от инвестиций может быть исключительной. Но для этого нужно входить в топ-2 в каждом сегменте», — добавил Дюге.

Также Ubisoft подтвердила детали структуры Creative Houses, анонсированной в прошлом году, однако сделала это на фоне отмены шести игр, перенос еще семи проектов и подтверждение закрытия Ubisoft Stockholm. Сокращения будут продолжаться и в дальнейшем: генеральный директор Ив Гиймо предупредил о возможных будущих закрытиях студий в рамках плана уменьшения расходов на €200 млн в течение двух лет.

Старший вице-президент по студийным операциям Мари-Софи де Вобер заявила, что организационные изменения, внедренные на данный момент, привели к улучшению качества игр в 2025 году, однако на рынке, который стал стабильно более конкурентным, особенно в сегменте AAA-проектов и шутеров, этого недостаточно — нужно идти значительно дальше.

На момент написания материала акции Ubisoft торгуются на уровне €4,37 — это самый низкий показатель за более чем десятилетие: ниже €5,00 они не опускались с 2011 года. Учитывая на эти исторические минимумы понятно, почему еще в 2024 году акционеры призывали отстранить семью Гиймо от руководства компанией и почему в последние годы рассматривались различные варианты, включая возможный выкуп.

Источник: Wccftech.com