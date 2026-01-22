Большой "перезапуск" Ubisoft: отменено 6 и отложено 7 игр, дальше — увольнения

Новости Игры 22.01.2026 comment views icon

Ubisoft начала год с масштабного «перезапуска» компании и отмены шести игр. Еще семь проектов отложили «на потом» и запланировали немало оптимизаций. К примеру, под нож пошел римейк Prince of Persia: Sands of Time, который уже однажды перезапускали.

Во время финансового отчета компания сообщила, что их текущая модель ведения бизнеса не работает. Они видят, что рынок стал более жестким, чем раньше, и им нужно переориентировать свои приоритеты и повысить общую эффективность.

Из шести отмененных проектов студия официально называет лишь Prince of Persia: Sands of Time Remake. Три других должны были стать новыми франшизами, еще одна мобильной игрой. Остальные детали компания оставляет за кадром. Зато говорит, что теперь главный акцент будет на открытых мирах и сервисных играх с длительной поддержкой.

Так же студия не раскрывает, какие именно игры перенесли. Известно, что среди них есть неанонсированный проект, который должен был выйти до 31 марта. Теперь его ожидают не раньше следующего финансового года, то есть после марта 2027-го. Журналисты предполагают, что говорится о римейке Assassin’s Creed IV: Black Flag, вокруг которого несколько месяцев ходили слухи.

Параллельно Ubisoft закрывает студию в Стокгольме, которая работала над Avatar: Frontiers of Pandora вместе с Ubisoft Halifax. Сокращения также коснулись офисов в Абу-Даби (ОАЭ), студии RedLynx (Trials) и команды Massive (The Division), которой и так предлагали добровольно уволиться. Все остальные сотрудники возвращаются к работе в офисах пять дней в неделю, с ограниченным количеством дней на удаленную работу.

«Эти изменения призваны усилить сотрудничество, в частности постоянный обмен знаниями и коллективную динамику между командами. Сотрудничество вживую является ключевым фактором коллективной эффективности, креативности и успеха на все более требовательном рынке AAA», — говорит старший вице-президент по управлению студиями Ubisoft Мари-Софи де Вобер.

Финансовый директор Ubisoft Фредерик Дюге прямо объяснил, что компания решила оставить лишь те проекты, которые имеют реальные шансы на успех, и отказаться от всего остального. Параллельно студия перестраивает внутреннюю структуру. Теперь разработка будет поделена на пять «творческих домов», которые являются фактически отдельными бизнес-направлениями:

  • Первый уже работает над Assassin’s Creed, Far Cry и Rainbow Six.
  • Второй сосредоточится на шутерах: The Division, Ghost Recon, Splinter Cell.
  • Третий будет отвечать за лайв-сервисы: For Honor, The Crew, Riders Republic, Brawlhalla, Skull & Bones.
  • Четвертый будет работать над сюжетными и фэнтезийными сериями: Anno, Might & Magic, Rayman, Prince of Persia, Beyond Good & Evil.
  • Пятый возглавит направление семейных и мобильных игр: Just Dance, Uno, Hasbro, Idle Miner Tycoon, Ketchapp, Hungry Shark, Invincible.

Последствия уже видны в финансовых прогнозах. Ubisoft отменила предыдущий годовой прогноз и теперь ожидает около €1,5 млрд чистых поступлений, что на €330 млн меньше предыдущих планов. В компании прямо отмечают: это следствие пересмотра линейки проектов и отказа от части партнерств.

Источник: IGN, NotebookCheck

