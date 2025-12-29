Новости Игры 29.12.2025 comment views icon

Игру Rainbow Six Siege захватили хакеры — Ubisoft отключила все серверы

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Гру Rainbow Six Siege захопили хакери — Ubisoft вимкнула усі сервери

Ubisoft была вынуждена выключить все серверы Rainbow Six Siege после того, как игру взломали неизвестные лица. Компания подтвердила это в X в субботу.

Хотя Ubisoft не сообщила точную причину сбоя, появились многочисленные сообщения о том, что игроки получили 2 млрд кредитов R6 и Renown, а также скины только для разработчиков и Glaciers — один из самых редких скинов оружия в игре. Также поступали заявления о случайных банах и разблокировках, которые касались всех, от обычных игроков до известных аккаунтов и стримеров.

Tom’s Hardware отмечаетчто компания, кажется, потеряла контроль над серверами, и, вероятно, занималась «тушением пожаров». Длительное молчание, которое сохранялось до сегодняшнего дня, вызвало недоверие игроков. Всем, у кого есть учетная запись Ubisoft, особенно связанная с Rainbow Six Siege, рекомендуется на всякий случай сменить пароли.

В настоящее время компания Ubisoft сообщает о запуске игры. Сегодняшний пост в X сообщает о постепенном подключении всех пользователей. Но расследование все еще продолжается.

«Наши живые тесты завершены, и мы открываем игру для всех игроков. Обратите внимание, что при подключении может возникнуть очередь, поскольку наши услуги наращиваются. Откат также завершен. Игроки, которые не входили в систему между 27 декабря 10:49 UTC и 29 декабря, не должны видеть изменений в своем инвентаре. Для тех, кто подключился после 27 декабря 10:49 UTC: Небольшой процент игроков может временно потерять доступ к некоторым собственным предметам. Расследование и исправления будут продолжаться в течение следующих двух недель», — пишет аккаунт Rainbow Six Siege X.

Впрочем, страница технического состояния серверов до сих пор сообщает о сбое. Похоже, до сих пор не все игроки получили доступ, а некоторые получат изменения через откат. Также недоступен маркетпейс Rainbow Six Siege X.

