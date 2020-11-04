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Ubisoft расследует утечку сотен гигабайт данных по Watch Dogs Legion

Ubisoft расследует утечку сотен гигабайт данных по Watch Dogs Legion

Ubisoft расследует утечку сотен гигабайт данных по Watch Dogs Legion


3 ноября хакеры выложили в открытый доступ исходный код игры Watch Dogs: Legion, вышедшей 29 октября на ПК, PS4 и Xbox One. Архив размером 560 ГБ появился одновременно на нескольких пиратских сайтах. Официальное заявление Ubisoft по поводу утечки ее новой игры не заставило себя долго ждать.

В комментарии Eurogamer представитель Ubisoft заявил, что недавние заявления хакеров не остались незамеченными и компания расследует возможный взлом своих систем безопасности.

В числе первых об утечке сообщил сайт DSOGaming, заявив, что архив содержит исходный код Watch Dogs: Legion. Вскоре после этого пользователь Twitter под ником /PPG/, изучивший содержимое архива, отметил, что среди опубликованных хакерами файлов содержатся только ассеты и используемые Ubisoft инструменты разработки.

Предположительно, за утечкой стоит хакерская группа Egregor — за две недели до релиза злоумышленники заявили о краже исходного кода Watch Dogs: Legion, пригрозив Ubisoft выложить его в открытый доступ, если компания откажется вести переговоры. Тогда издательство публично не отреагировало на угрозы хакеров.

Как предположил пользователь /PPG/, студия могла заплатить хакерам не всю сумму, которую они потребовали (за разблокировку серверов, но не за распространение файлов).

В октябре хакерская группа Egregor утверждала, что ей также удалось получить доступ к внутренним документам студии Crytek. И буквально на днях документаций оказалась в сети — из нее стало известно о разработке Crysis Next и Crysis VR.

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