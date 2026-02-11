Хотя Windows 11 постоянно оптимизируется и более удобна в использовании, все же есть вещи, которые Linux делает лучше и без лишнего пафоса. Ключевые — назвал сайт Windows Central.





Стоимость

Среди прочего, Linux остается полностью бесплатной ОС, без лицензионных ключей, окон активации и многочисленных версий, где полезные функции доступны только по платной подписке. Надо только скачать и установить, тогда как стоимость лицензии Windows 11 Home достигает $139, а Pro — $199.

Даже при приобретении нового устройства на Windows 11, где эта ОС уже будет предварительно установлена, необходимость платить за те или иные полезные функции так или иначе будет. Например, в виде обновления оборудования, требований к учетной записи и так далее. В Linux такого нет. Платные в Linux только определенные дистрибутивы. Например, у Zorin OS есть бесплатная версия, но для доступа к более продвинутым и премиум-функциям придется заплатить за Pro-версию $47,9. При этом если выбрать Linux Mint, то этот дистрибутив будет полностью бесплатным.

Поддержка старых ПК

В отличие от Windows 11, Linux работает на старых ПК и ноутбуках. Аппаратные требования Windows оправданы с точки зрения безопасности и интеграции с платформой. Однако некоторые вполне рабочие ПК все же им не соответствуют. Вместо этого Linux учитывает особенности платформы, а не маркетинговые требования.





Контроль и настройки

Настройка параметров в Windows 11 происходит в тщательно ограниченных рамках. В отличие от этого Linux предлагает гораздо более широкую свободу. Пользователи могут выбирать из большого количества рабочих сред, каждая из которых имеет индивидуальные характеристики и рабочие процессы. GNOME — это элегантная и современная среда, ориентированная на простоту. KDE Plasma предлагает множество опций и настроек для любителей контролировать каждую мелочь. XFCE или LXQt — легкие и быстрые среды, которые идеально подходят для старого оборудования.

Кроме этого существуют оконные менеджеры, такие как i3, dwm, Fluxbox, Hyprland и AwesomeWM, позволяющие настраивать рабочие параметры буквально с нуля и часто без привычного рабочего стола. В Linux также можно управлять поведением системы, процессами запуска, темами оформления и рабочими процессами. Это позволяет самостоятельно формировать работу системы. В отличие от Windows 11, Linux не считает, что знает лучше пользователей, что им нужно.

Отсутствие навязчивого ИИ

Linux не будет составлять за пользователей электронные письма и анализировать их скриншоты. Эта ОС не устанавливает фоновые процессы работы искусственного интеллекта. В ней нет Copilot и других ИИ-ассистентов, которые постоянно что-то пытаются подсказать и во что-то вмешаться. Для использования ИИ в Linux его придется добавлять самостоятельно. Можно установить локальную модель или использовать инструмент, который задействует процессы интеграции. Иногда лучшие функции это те, которых нет. Свобода здесь означает больше, чем персонализацию. Она тихая, незаметная и лишенная ненужных отвлекающих факторов.

Конфиденциальность и минимальный сбор персональных данных

По сравнению с Windows и macOS, автоматический сбор и передача данных в процессе использования юзером Linux минимальны. Можно увидеть, какие данные собираются, зачем они нужны и как их отключить. Конфиденциальность рассматривается как настройка по умолчанию, а не как расширенная настройка, спрятанная в трех вложенных меню.

Windows 11 собирает данные для улучшения продукта, но не очень прозрачно показывает, как эти данные используются. Настройки разрознены, меняются со временем и в основном требуют от пользователей доверия к тому, что все в порядке. В конце концов, Linux не идеален, пользователям, привыкшим к Windows, он может показаться слишком сложным. Однако в ряде вопросов эта ОС все еще имеет преимущества над продуктом Microsoft, включая свободу без помех, уважение к старому оборудованию, настоящий контроль, отсутствие навязчивого ИИ и конфиденциальность по умолчанию. Поэтому в следующий раз, когда вы почувствуете себя скованными правилами Windows 11, помните, что существует Linux.

ITC писал, что NVIDIA выпустила бета-версию нативного десктопного приложения GeForce NOW для Linux. Официальная поддержка начинается со SteamOS и Ubuntu 24.04. В то же время 11-летнюю уязвимость Linux широко используют программы-вымогатели

Источник: Windows Central