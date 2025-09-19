Новости Игры 19.09.2025 comment views icon

"Убийца" Чарли Кирка подписался Трампом в Steam и играл в Helldivers 2, код которой нашли на гильзах



Маргарита Юзяк



"Вбивця" Чарлі Кірка підписався Трампом у Steam і грав у Helldivers 2, код якої знайшли на гільзах

Секретная служба США изучает Steam-аккаунт подозреваемого в убийстве скандального политического активиста Чарли Кирка. Особое внимание они обратили, что парень подписался «Трампом».

А еще задумались над тем, что игры надо контролировать больше. Но все по порядку. В рамках расследования изучают онлайн-активность 22-летнего Тайлера Робинсона и псевдонимы, которые он использовал на платформе. Пока не доказано, что именно этот человек совершил преступление, но его учетную запись связывают с зацепками.

Steam-аккаунт парня показывает, что тот временно сменил ник на «Дональд Трамп». Его учетная запись активна в течение 11 лет, и в общей сложности он потратил 5 000 часов на игры (или больше, если у него есть другие платформы). Почти половина из них приходится на Sea of Thieves от Rare — 2 тысячи часов.

Особое внимание расследователи обратили на Helldivers 2 — игра известна сатирой на то, как все делают ради демократии: убийства, разрушения, истребления и тому подобное. Там подозреваемый провел 399 часов. Правоохранители выделили тайтл лишь из-за того, что на месте убийства Чарли Кирка нашли гильзы с выгравированной надписью «Слышишь, фашист! Лови ↑ → ↓↓↓↓». Это код из Helldivers 2, с которой сняли региональные ограничения, что вызывает авиаудар 500-килограммовой бомбой.

Тайлер Робинсон / X (Twitter)

Следующий выбор игры породил немало шуток. В его аккаунте нашли наклейку-награду за фурри симулятор знакомств Furry Shades of Gay, а на месте преступления — еще одну гильзу, содержащую отсылку к фурри-культуре. Парень играл и в другие игры, но нет смысла перечислять те, которые не перекликаются со следствием.

Власти рассматривают его игровую активность не только как часть профиля, но и для поиска связей с убийством Чарли Кирка. По словам директора ФБР Кэша Пателя, проверяется деятельность более 20 человек из чата Discord, где Робинсон якобы признал свою причастность к стрельбе.

Тема уже вышла на политический уровень. Председатель Комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер направил письма руководителям Valve, Twitch, Reddit и Discord, требуя их участия в следующем месяце в слушаниях о так называемой «онлайн-радикализации». Примечательно, что чиновники могут привести Непал в качестве примера, где революционеры использовали Discord как «временный парламент». Похоже, нам грозит новая волна интернет-цензуры.

Источник: IGN /

