Ученые разрабатывают "обратные" солнечные панели с зарядкой ночью

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса разрабатывают так называемые «обратные» солнечные панели, способные работать ночью.





Надо отметить, что речь идет о генерации незначительного количества энергии, однако ее должно быть достаточно для питания оборудования, длительное время работающего в темноте, например, спутников в дальнем космосе. Как объясняют разработчики, для генерации электричества используется разница температур между поверхностью Земли и неба ночью. От земли излучается большая часть накопленного за предыдущий день тепла в инфракрасном спектре.

Ученые продемонстрировали, что терморадиационный диод способен преобразовывать инфракрасное излучение в электричество. Разница температур позволяет непосредственно генерировать электричество из тепла. Это позволяет избежать необходимости использовать тепло для выработки пара, однако производительность при этом остается довольно низкой. По подсчетам разработчиков, таким образом удастся генерировать лишь около 1 Вт на м². Низкая мощность связана с тем, что атмосфера Земли уменьшает разницу температур. Однако в космосе такой проблемы не будет.

По мнению исследователей, возможность генерации электричества при отсутствии прямых солнечных лучей может помочь в питании спутников, что будет особенно актуально в дальнем космосе. Там периоды отсутствия солнечного света могут быть более длительными, а сам свет рассеянным. Многие спутники сейчас используют тепло для генерации электричества с помощью «термоэлектрического генератора». Однако в его конструкции используются дорогие и дефицитные материалы, такие как плутоний. Терморадиационные диоды могут использовать тепло от нагретой Солнцем поверхности самого спутника.

Количественно, по подсчетам разработчиков, эта технология способна, например, питать часы Casio от тепла человеческого тела. Такие диоды могли бы быть установлены на скафандры для глубоководных погружений или скафандры для выхода в открытый космос.





Источник: ExtremeTech; CNN