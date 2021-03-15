Учёные хотят использовать Луну в качестве резервного хранилища ДНК 6,7 млн видов земных организмов





Группа ученых предложила создать так называемый «лунный ковчег». Это спрятанное внутри лунных лавовых проходов хранилище земных биологических материалов миллионов видов: спермы, яйцеклеток, семян.

Ковчег, или банк генов, будет надёжно спрятан в туннелях и пещерах, созданных в лавовых породах. Для обеспечения хранилища энергией планируется использовать солнечные панели наверху. По словам исследователей, в банке генов в криогенных условиях будет храниться генетический материал всех 6,7 млн известных видов земных растений, животных и грибов. Чтобы доставить на Луну весь этот биологический материал, потребует не менее 250 запусков ракет.

Ученые считают, что этот проект может защитить дикую природу нашей планеты от природных и антропогенных апокалиптических сценариев, таких как извержение супервулкана или ядерная война. Он обеспечит выживание генов растений и животных. Отмечается, что на текущий момент человечеству доступны ещё не все технологии, необходимые для реализации данного проекта. Но исследователи уверены, что его можно было бы реализовать в течение следующих 30 лет.

Учёные называют основной целью создания лунного ковчега – формирование безопасного внешнего хранилища биологического разнообразия.

«Мне нравится использовать аналогию с данными», — сказал один из авторов идеи. «Это похоже на копирование фотографий и документов с компьютера на отдельный жёсткий диск, поэтому у вас есть резервная копия, если что-то пойдет не так».

Так что если произойдёт катастрофа, которая уничтожит большую часть живых организмов на Земле, у оставшихся выживших будет шанс «нажать кнопку перезагрузки». Среди глобальных катастроф, способных нанести такой ущерб, учёные называют извержение супервулкана, глобальную ядерную войну, столкновение с астероидом, пандемию, ускорение изменения климата, глобальную солнечную бурю и глобальную засуху.

Создание генетических резервных копий для сохранения биологического разнообразия – это не новая концепция. Глобальное хранилище семян Свальбарда, расположенное за полярным кругом в Норвегии, хранит генетические образцы видов растений со всего мира и уже использовалось для возвращения некоторых видов в дикую природу. Однако это хранилище всё же находится под угрозой разрушения из-за повышения уровня моря или удара астероида. По словам исследователей, только сохраняя генетическую информацию где-то ещё в Солнечной системе, мы можем гарантировать, что она выдержит любые угрозы существованию Земли.

Луна в этом отношении является хорошим выбором, так как она находится сравнительно недалеко от Земли, и доставка биологических материалов на спутник будет проще и быстрее, чем, например, на Марс. В то же время строительство ковчега на орбите вокруг Земли считается недостаточно безопасным из-за нестабильности орбиты. На Луне же можно безопасно разместить биологические образцы в толще лавовых пород. Пещеры и туннели под поверхностью были сформированы на раннем этапе формирования Луны, и с тех пор они остались нетронутыми. Лавовые пещеры защитят ковчег от ударов метеоритов и радиации, способной повредить ДНК. По словам учёных, если не будет прямого попадания метеорита или ядерного удара, с ковчегом всё будет в порядке.

Исследователи предлагают сначала нанести на карту имеющиеся на Луне лавовые туннели и пещеры. Для этого можно использовать специальных роботов. После нахождения подходящей локации в лавовых породах можно будет приступать к строительству хранилища. Предлагаемый ковчег будет включать в себя две основные секции над и под поверхностью Луны. Генетические образцы будут храниться в модулях криохранилища внутри лавовых пещер, которые будут соединены с поверхностью лифтами. На поверхности расположится система связи, солнечные панели и воздушный шлюз.

При этом авторы идеи считают, что строительство хранилища будет не самой сложной частью миссии. Предстоящие лунные миссии NASA и Европейского космического агентства заложат основу для подобных строительных проектов. Транспортировка образцов на Луну станет самым сложным и дорогостоящим аспектом создания ковчега. Согласно расчётов учёных, для успешного восстановления вида потребуется по 50 образцов каждого вида. Однако для повторного внедрения каждого вида может потребоваться до 500 образцов, так что потребуется гораздо больше запусков ракет для транспортировки как строительных материалов и оборудования, так и самих биологических образцов. Это может стоить «сотни миллиардов долларов». Но в рамках международного проекта под эгидой ООН это можно реализовать.

Тем не менее, существует один аспект лунного ковчега, который невыполним в настоящее время. Для криогенного хранения биологических образцов требуется поддержание чрезвычайно низких температур – от минус 180 до минус 196 градусов Цельсия. Использовать для обслуживания хранилища людей не получится, работу по обслуживанию образцов и модулей лунного ковчега планируется возложить на роботов.

Но в условиях таких низких температур роботы примёрзли бы к металлической поверхности пола – из-за эффекта холодной сварки, когда металлы сплавляются вместе при отрицательных температурах. Решением данной проблемы, по мнению исследователей, является квантовая левитация. Это теоретическое решение представляет собой версию магнетизма с наддувом, при котором используются сверхпроводящие материалы для фиксации объектов в магнитном поле.

Пока что, при нынешнем уровне развития технологий, квантовая левитация невозможна. Однако данная технология чрезвычайно важна. Её можно задействовать не только для проекта лунного ковчега, в дальнейшем она также понадобится для других криогенных проектов, таких как дальние космические путешествия. По словам одного из исследователей, это только вопрос времени, когда кто-то придумает, как воплотить квантовую левитацию в реальности.

Исследователи считают, что реализовать проект лунного ковчега можно на протяжении следующего 30-летнего периода. Но если человечество столкнётся с неминуемым экзистенциальным кризисом, то его можно будет ускорить, и все работы предстоит сделать намного быстрее. В таком случае его можно будет реализовать на протяжении 10-15 лет.

Источник: livescience