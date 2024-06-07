Учись, Steam — игровой маркетплейс GOG позволит передать аккаунт по наследству, но есть нюансы

После публикации Ars Technica о том, что аккаунты Steam не передаются по наследству после смерти владельца, магазин игр GOG сообщил сайт, который готов помочь пользователям перенести свои учетные записи в случае их смерти, но рассказал о сложных юридических нюансах.

«В целом ваша учетная запись GOG и контент GOG не подлежат передаче. Однако, если вы можете получить копию судебного приказа, который конкретно предоставляет кому-то право на вашу личную учетную запись GOG, приобщенный к ней цифровой контент, принимая во внимание лицензионные соглашения конкретных игр в нем, и который конкретно касается вашего имени пользователя GOG или по крайней мере адреса электронной почты, использованного для создания такой учетной записи, мы сделаем все возможное, чтобы это произошло», — говорит пресс-секретарь GOG Зузанна Рыбацкая.

В отсутствие обязательного решения суда есть несколько факторов, которые, по словам GOG, затрудняют им перенос учетной записи по просьбе пользователя (или согласно последней воле и завещанию пользователя). В основе лежит тот факт, что учетные записи и содержимое GOG подпадают под действие ограниченных личных лицензий без права передачи — «Это стандарт для цифровых услуг и товаров», — отмечает Рыбацкая. Кроме того, на каждую игру, распространяемую на GOG, может распространяться отдельное Лицензионное соглашение с конечным пользователем, которое может отдельно определять, какой объем прав предоставляется пользователю игры.

Кроме того, существует вопрос юридического установления даже того факта, что определенная учетная запись принадлежит конкретному лицу. «Как вы, вероятно, знаете, GOG не собирает информацию, достаточную для истинной идентификации конкретного лица, например, имя и фамилию или семейное положение. По этой причине мы не можем установить, связан ли кто-то с определенным пользователем или что конкретный пользователь умер», — говорит Рыбацкая.

Даже заявления под присягой от распорядителя имущества пользователя, в котором четко освещено его желание, будет недостаточно для полного юридического покрытия.

«Поскольку это особенно сложное и деликатное дело, нам нужно будет предоставить правовую основу для действий распорядителя, которая касается именно учетной записи GOG и которая регулирует эту учетную запись GOG и, возможно, связанный с ней контент является частью такого имущества».

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В GOG говорят, что будут действовать осторожно в таких ситуациях, поскольку это особенно деликатный вопрос, который практически не имеет законодательных указаний. Политика, связанная с передачей цифрового права собственности, «[недостаточно] всесторонне регулируется никакими конкретными законами, и поэтому мы связаны общим законодательством в этом отношении».

«Мы готовы справиться с этой ситуацией и сохранить вашу библиотеку GOG, но в настоящее время мы можем сделать это только с помощью системы правосудия».

Однако GOG известно о нескольких судебных решениях, согласно которым некоторым лицам было разрешено унаследовать онлайн-аккаунт. Это предполагает решение суда как «возможный вариант, с нашей готовностью решать такие ситуации в соответствии с нашей миссией по сохранению игр».