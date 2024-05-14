«Укрзалізниця» прокачала сайт для покупки билетов — обновленный интерфейс, женские купе и верификация через Дія.Підпис

«Укрзалізниця» запустила бета-версию обновленного сайта для покупки железнодорожных билетов — с расширенным и удобным функционалом.

Среди прочего доступны верификация аккаунта через Дія.Підпис, а также приобретение билетов в женские купе и на рейсы в Польшу и Австрию. Ниже перечень всех новых функций:

покупка билетов на любой поезд;

в том числе билеты на поезда Киев-Варшава и Киев-Вена после верификации аккаунта через Дія.Підпис;

возврат билетов на международные рейсы;

приобретение билетов в женские купе;

безналичная оплата билетов с помощью Apple Pay и Google Pay и т.д.

Обновленный веб-сайт доступен по ссылке, переход на него будет происходить постепенно — для удобства всех пользователей.

В апреле «Укрзалізниця» после тестирования открыла доступ к мониторингу билетов с возможностью автовыкупа через приложение, а за месяц до этого запустила онлайн-продажу билетов в Австрию и Венгрию.