Новости Софт 14.05.2024 в 17:16 comment views icon

«Укрзалізниця» прокачала сайт для покупки билетов — обновленный интерфейс, женские купе и верификация через Дія.Підпис

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

«Укрзалізниця» прокачала сайт для покупки билетов — обновленный интерфейс, женские купе и верификация через Дія.Підпис

«Укрзалізниця» запустила бета-версию обновленного сайта для покупки железнодорожных билетов — с расширенным и удобным функционалом.

Среди прочего доступны верификация аккаунта через Дія.Підпис, а также приобретение билетов в женские купе и на рейсы в Польшу и Австрию. Ниже перечень всех новых функций:

  • покупка билетов на любой поезд;
  • в том числе билеты на поезда Киев-Варшава и Киев-Вена после верификации аккаунта через Дія.Підпис;
  • возврат билетов на международные рейсы;
  • приобретение билетов в женские купе;
  • безналичная оплата билетов с помощью Apple Pay и Google Pay и т.д.

Обновленный веб-сайт доступен по ссылке, переход на него будет происходить постепенно — для удобства всех пользователей.

В апреле «Укрзалізниця» после тестирования открыла доступ к мониторингу билетов с возможностью автовыкупа через приложение, а за месяц до этого запустила онлайн-продажу билетов в Австрию и Венгрию.


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить