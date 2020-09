Удешевленный складной смартфон-планшет Samsung Galaxy Z Fold S получит 360-градусные петли, как у Microsoft Surface Duo

В сети продолжают накапливаться подробности о потенциальном Samsung Galaxy Z Fold S — более доступной модели складного смартфона-планшета южнокорейского гиганта. Согласно свежим данным от надежного инсайдера, устройство получит 360-градусные петли, как у Microsoft Surface Duo, что обеспечит возможность складывать его как экранами наружу, так и внутрь.

Samsung rumored to have a 3rd foldable family member next year, tentatively known as Z Fold S.

It has got 360° hinge that enables outfold and infold and works similarly like the Surface Duo.

The Fold S is a fully single flexible OLED screen unlike the Surface Duo dual screen. pic.twitter.com/S9HtkMQh20

— Fold Universe (@folduniverse) September 5, 2020