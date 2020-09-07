Удешевленный складной смартфон-планшет Samsung Galaxy Z Fold S получит 360-градусные петли, как у Microsoft Surface Duo

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В сети продолжают накапливаться подробности о потенциальном Samsung Galaxy Z Fold S — более доступной модели складного смартфона-планшета южнокорейского гиганта. Согласно свежим данным от надежного инсайдера, устройство получит 360-градусные петли, как у Microsoft Surface Duo, что обеспечит возможность складывать его как экранами наружу, так и внутрь.

Samsung rumored to have a 3rd foldable family member next year, tentatively known as Z Fold S. It has got 360° hinge that enables outfold and infold and works similarly like the Surface Duo. The Fold S is a fully single flexible OLED screen unlike the Surface Duo dual screen. pic.twitter.com/S9HtkMQh20 — Fold Universe (@folduniverse) September 5, 2020

Это упростит потребление мультимедиа благодаря режиму работы Tent («Презентация», «Палатка», «Домик», кто как называет), который нам уже хорошо знаком по трансформируемым ноутбукам.

В отличие от Microsoft Surface Duo, который оснащается двумя отдельными экранами OLED диагональю 5,6 дюйма и разрешением 1800х1350 пикселей (4:3), соединяющимися в единый «холст» PixelSense Fusion диагональю 8,1 дюйма и суммарным разрешением 2700х1800 пикселей (3:2), грядущий Samsung Z Fold S будет оснащаться цельным сгибаемым экраном OLED. Увы, пока никаких подробностей об экране бюджетного складного смартфона Samsung нет. Пока неясно, будет ли у Samsung Z Fold S дополнительный экран на внешней стороне, как у оригинального Galaxy Z Fold и представленной на прошлой неделе модели второго поколения Galaxy Z Fold2. Напомним, модель второго поколения Galaxy Z Fold2 оснащается двумя экранами Infinity-O с тонкими рамками – 6,2-дюймовым внешним и 7,6-дюймовым сгибаемым внутренним с ультратонким стеклом UTG (Samsung Ultra Thin Glass). В то же время внешний экран прошлогоднего Galaxy Z Fold по диагонали достигал лишь 4,6 дюйма.

Ожидается, что Samsung Galaxy Z Fold S выйдет в следующем году.