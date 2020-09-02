Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold2 с более крупными дисплеями и улучшенной камерой представлен официально





Компания Samsung анонсировала новый складной смартфон Galaxy Z Fold2 еще в начале августа во время проведения презентации Unpacked, а теперь представила новинку официально. Модель Samsung Galaxy Z Fold2 представляет собой уже третье поколение гибких устройств Samsung.

Фронтальный 6,2-дюймовый дисплей Infinity-O обеспечивает удобство использования, благодаря чему пользователь может проверять электронную почту, смотреть маршрут или просматривать контент без необходимости каждый раз разворачивать устройство. В то же время 7,6-дюймовый основной экран с уменьшенными рамками и фронтальной камерой без выреза позволяет окунуться в контент, а адаптированная частота обновления 120 Гц обеспечивает плавный скроллинг и геймплей. Смартфон Galaxy Z Fold2 также получил лучший среди доступных на сегодняшний день на устройствах Galaxy динамический звук на основе двойных динамиков.

Главный экран изготовлен из ультратонкого стекла Samsung, которое позволяет лучше «чувствовать» дисплей. Его конструкция базируется на скрытом шарнире, который вписывается в корпус устройства с помощью кулачкового шарнирного механизма и дает возможность расположить смартфон под любым углом, чтобы обеспечить новые функции режима Flex. Samsung Galaxy Z Fold2 также использует технологию очистки с помощью щеточек, впервые представленную на Galaxy Z Flip. Она действует в зазоре между корпусом и шарниром, отталкивая пыль и маленькие частицы.

Новый смартфон сочетает в себе режим Flex и App Continuity, который обеспечивает большее удобство использования, устраняя четкое разграничение между передним и главным экраном. Эта гибкость позволяет создавать или просматривать контент так, как нравится пользователю — в свернутом и в развернутом виде.

С режимом Flex проще снимать и просматривать контент в реальном времени. В режиме Capture View уже не нужно выходить из приложения камеры. Пользователь может просмотреть только что сделанную фотографию или видео или увидеть до пяти последних снимков в нижней половине основного экрана, тогда как предварительный просмотр следующего снимка доступен в верхней его половине. Смартфон Samsung Galaxy Z Fold2 также может записывать видео в режиме «свободные руки» и держать объект в фокусе, даже если он движется. С его помощью можно делать селфи основными камерами на задней панели, тогда как фронтальный экран будет работать в качестве видоискателя. Благодаря функциям Pro Video mode, Single Take, Bright Night и Night Mode смартфон поможет сделать снимки высокого качества.

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold2 оснащается процессором Snapdragon 865+, оперативной памятью LPDDR5 объёмом 12 ГБ, встроенным хранилищем ёмкостью 256 ГБ и аккумулятором на 4500 мАч, он также поддерживает стандарт связи 5G. Пользователи Galaxy Z Fold2 могут получить доступ к консьерж-сервису Galaxy Premier Service и сервису Samsung Care +, который обеспечивает одноразовую защиту устройства от случайных повреждений дисплея в течение одного года с даты приобретения.

















Смартфон Samsung Galaxy Z Fold2 будет доступен в цветах мистический черный и мистическая бронза более чем на 40 рынках, включая США и Южную Корею. Стоимость модели в США составляет $1999,99. В Украине предварительные заказы будут доступны с 10 сентября 2020 года. Старт продаж в Украине ожидается с 25 сентября 2020 года.

Характеристики Galaxy Z Fold2 Дисплей Основной экран — 7.6 дюймов QXGA+ Dynamic AMOLED 2X Display (22.5:18) Infinity Flex Display (2208 x 1768), 373ppi Фронтальный экран — 6.2 дюйма HD+ Super AMOLED Display (25:9), 2260 x 816, 386ppi Размеры и вес

Сложенный: 68.0 x 159.2 x 16.8 мм (шарнир) ~ 13.8 мм (сгиб), 282 г

Развернутый: 128.2 x 159.2 x 6.9 мм (рамка) ~ 6.0 мм (экран) , 282 г Камера (В сложенном состоянии) 10 Мп селфи-камера: F2.2, размер пикселя: 1.22 нм, FOV: 80˚ Фронтальная 10 Мп селфи-камера: F2.2, размер пикселя: 1.22 нм, FOV: 80˚ Задняя тройная камера 12 Мп ультраширокоугольная: F2.2 , размер пикселя: 1.12 нм, FOV : 123˚ 12 Мп ультраширокоугольная: Super Speed Dual Pixel AF, OIS, F1.8, размер пикселя: 1.8 нм, FOV: 83˚

12 Мп телеобъектив: PDAF, F2.4, OIS, размер пикселя: 1.0 нм, FOV: 45˚

Dual OIS, 0.5x и 2x оптический зум, до 10x цифровой зум, запис HDR10+, Tracking AF Процесор 7㎚ 64-bit Octa-Core Processor (3.09㎓ + 2.40㎓ + 1.80㎓) Память 12GB RAM с 512GB внутреннего хранилища (UFS3.1) Акумулятор 4500 мАч двойная батарея Зарядка Проводная и беспроводная быстрая зарядка (QC2.0, AFC, WPC, PMA) ОС Android 10 Сеть [LTE]: Enhanced 4X4 MIMO, 7CA, LAA, LTE Cat.20 (до 2 Gbps загрузка / до 150 Mbps выгрузка) [5G]: Non-Standalone (NSA), Standalone (SA), Sub6 / mmWave Протоколы [Wi-Fi] 802.11 a/b/g/n/ac/ax HE80 MIMO, 1024QAM Bluetooth® v 5.0 (LE up to 2Mbps), USB type-C, NFC, Location (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) SIM Одна eSIM и одна Nano SIM Оплата (Samsung Pay) MST и/или NFC Сенсори Емкостной датчик отпечатков пальцев (сбоку) , акселерометр , барометр , гироскоп , геомагнитный датчик , датчик Холла , датчик расстояния , датчик освещенности Аутентификация Узор, PIN, пароль, датчик отпечатков пальцев , распознавание лица Аудио Стереодинамики Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus.)

UHQ 32-bit &DSD64/128, PCM: до 32 bits, DSD: DSD64/128

Форматы : MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF Видео Форматы: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

Подключение к ТВ. Беспроводное Smart View ( отражение экрана до 1080p на 30fps) / Проводное: поддержка DisplayPort с USB type-C. Поддержка выведения видео при условии подключения через HDMI Adapter (DisplayPort 4K UHD на 60 fps) Защита Knox : отслеживание и защита в реальном времени

Защита от вирусов и вредоносного ПО (поддерживается McAfee )

Защищенная папка : защищенное пространство на устройстве для хранения контента , такого как программы , фотографии и видео , защищенное сканированием отпечатков пальцев Цвета Базовые цвета: Mystic Black, Mystic Bronze

Кастомизация цвета шарнира: Metallic Silver, Metallic Gold, Metallic Red, Metallic Blue В комплекте Galaxy Z Fold2 , кабель передачи данных , адаптер, игла для слота сим-карты , руководство пользователя, наушники ( USB Type -C) со звуком от AKG , брошюра Galaxy Z Premier Service Leaflet , брошюра об истории бренда

Источник: Samsung