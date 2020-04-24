Украина станет одной из первых стран, где заработает новая образовательная онлайн-платформа Learning Passport





Украина станет одной из первых трёх стран мира, в которых заработает Learning Passport – глобальная образовательная онлайн-платформа, которую запускают Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и корпорация Microsoft. Сервис, призванный преодолеть образовательный кризис во время пандемии COVID-19, заработает уже в мае 2020 года.

«Новый вызов для системы образования — это разработка таких инструментов и решений для дистанционного обучения, которые были бы удобны и понятны для всех педагогов и учеников. Мы поддерживаем запуск платформы Learning Passport для Украины. Ведь это новые возможности для образования наших граждан как в условиях карантина, так и после его завершения», – отметила и.о. Министра образования и науки Любомира Мандзий.

Платформа Learning Passport – это результат партнёрства между ЮНИСЕФ, Microsoft и Кембриджским университетом. Изначально она разрабатывалась для дистанционного онлайн-образования детей беженцев и переселенцев, а её запуск был запланирован на 2020 год. Однако функциональные возможности ресурса значительно расширили, чтобы помочь в учёбе детям и молодежи на дистанционном обучении, которое было введено из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.

Сейчас все страны, где учебную программу можно преподавать дистанционно, смогут организовать онлайн-обучение для детей и молодежи, у которых есть необходимое оборудование дома. Для каждой страны платформа предоставляет онлайн-ресурсы учебной программы и дополнительные материалы на родном языке. Эти материалы отобраны экспертами, чтобы наилучшим образом обеспечить потребности учащихся и преподавателей.

Контент платформы для украинских детей и молодежи будет доступен в мае 2020 года. Он будет включать онлайн-книги, видео, а также дополнительную поддержку для родителей тех детей, которые имеют особые образовательные потребности.

В Украине платформа Learning passport также будет использована для создания онлайн-ресурса для самообразования и неформального образования, а именно для распространения программ развития социально-эмоциональных навыков среди подростков. В рамках проекта будет создана цифровая версия учебной программы UPSHIFT. Она направлена на формирование предпринимательских навыков у подростков и молодежи в качестве агентов социальных изменений, а также предоставление возможностей для реализации собственных инициатив по социальному предпринимательству.

Платформа также будет предлагать доступ к учебным и дидактическим ресурсам, созданным для всех участников образовательного процесса в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Источник: МОН