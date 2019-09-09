Украинцы теперь могут использовать загранпаспорт для получения банковских услуг

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Отныне украинские банки могут обслуживать физических лиц-резидентов как по внутреннему паспорту (старого образца в форме книжечки или нового в форме ID-карты), так и по загранпаспорту. Соответствующие разъяснения, подтверждающие равнозначность этих документов в банковском секторе, содержится в письме Национального банка Украины от 4 сентября 2019 года №Р/25-0006/45577, передает Государственная миграционная служба на своем сайте.

Как сообщается, эти улучшения направлены на предотвращение недоразумений, имевших место прежде между банком и клиентом при предъявлении паспорта для выезда за границу для подтверждения личности.

В Государственной миграционной службе также отметили, что «отчество» которое не указывается в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, может устанавливаться банками на основании других официальных документов, в частности, о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов.

Остается добавить, что все остальные документы, удостоверяющие личность (водительское удостоверение, удостоверение личности моряка, удостоверение инвалида, участника боевых действий или служебное удостоверение), использовать для получения банковских услуг в Украине не разрешается.

Источник: ГМСУ